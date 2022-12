Contagem regressiva para o verão: ainda dá tempo de se preparar

Aumento das temperaturas e início da temporada de festas. Assim são os últimos meses do ano, e, com eles, está a chegada do verão. Faltando poucas semanas para a estação mais quente, nada melhor do que não ter que se preocupar em esconder o corpo ao colocar biquíni durante uma viagem ou, até mesmo, em utilizar os famosos filtros para as fotos nas redes sociais.

Mas será que ainda dá tempo de se preparar para o fim de ano? Segundo Juliana K. de Almeida, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), é possível cuidar do rosto e do corpo por meio de tratamentos seguros e ter resultados rápidos e duradouros, mesmo com o curto espaço de tempo.

“O planejamento individual feito de acordo com cada caso por um profissional de confiança, é sempre o melhor caminho. Atualmente, temos diversos protocolos que são altamente eficazes e, dessa forma, é possível tratar desde a melhora da flacidez e do contorno do rosto, até a eliminação de gorduras localizadas em diversas áreas do corpo”, explica a dermatologista.

Tratamentos para o rosto

Toxina Botulínica – evita a contração muscular da área da face

Sculptra – auxilia na prevenção e tratamento para a flacidez

Ultraformer – melhora do contorno facial, rugas e poros superficiais

Tratamentos para o corpo

Bioestimuladores de colágeno – trata a flacidez dos tecidos e promove o rejuvenescimento da pele

Sculptra – auxilia prevenção e tratamento para a flacidez

CoolSculpting – pode ser aplicado em diversas áreas do corpo para eliminar gorduras localizadas

E, para finalizar, a médica ressalta que é essencial manter os hábitos de rotina, como o uso do filtro solar, para evitar manchas na pele; hidratação mais abundante, com água, sucos e bebidas mais refrescantes para melhorar a drenagem linfática do corpo; além da prática de atividades físicas e a manutenção do skincare diário.