Contagem regressiva

Ao longo de muitas horas ou dias em tipos de tarefas que exigem ou sobrecarregam certos circuitos, o próprio sistema entra em fadiga, que é um mecanismo regulado pelo acúmulo de adenosina, uma substância liberada pelos neurônios enquanto transmitem impulsos a outros neurônios.

“Essa substância impõe limites ao funcionamento dos neurônios, ou seja, circuitos de neurônios funcionando intensamente enquanto se resolve um problema sério no trabalho vão acumulando adenosina no sistema, até que, a partir de um certo ponto, esse acúmulo começa a desligar os sistemas que promovem a vigília e a motivação e a acionar aqueles que promovem a sensação de sonolência. A pessoa sai do trabalho, chega em casa cansada, mas se ela tentar descansar ainda insistindo em esforço mental que utiliza os mesmos circuitos, ela continuará em fadiga. O mesmo vale para quem se cansa de responder os e-mails do trabalho, senta-se para ver uma comédia e continua com as notificações de e-mail com o celular na mão”, explicou a neurocientista Livia Ciacci.

Uma das ferramentas para ajudar o cérebro a se recuperar depois de esforços mentais é a atenção plena, que é focar no momento presente, em apenas um estímulo. A especialista explica ainda que as tecnologias digitais de comunicação atrapalham o descanso por dois motivos: primeiro porque aceleram muito a chegada de informações e ficamos tentando processar tudo, e segundo porque está em todos os lugares, e ficamos tão habituados com isso que chegamos a nos sentir estranhos quando fazemos algo sem o celular na mão.

Se autoconhecer o suficiente a ponto de identificar qual o tipo de cansaço se está no momento é essencial para escolher como dedicar o tempo de descanso. Confira:

Descanso físico

A pausa necessária para revitalizar o corpo, envolvendo sono reparador, relaxamento muscular e atividades que promovam a circulação sanguínea. Muitas horas na mesma posição (seja sentado ou em pé), e a tensão dos problemas acumulados na musculatura vão inclusive favorecer dores de cabeça e enxaquecas.

Descanso mental

Liberação da mente das preocupações diárias, seja através da meditação, da leitura ou de atividades criativas. As dicas aqui são: tenha um hobbie intelectual oposto à sua atividade profissional, por exemplo, se trabalho com contabilidade, meu hobbie será um grupo de estudo de filosofia.

Descanso emocional

Permitir-se sentir e processar emoções, seja através da expressão artística, conversas significativas ou simplesmente permitindo-se momentos de introspecção ouvindo aquela música. Esse espaço de expressão é essencial para olharmos pra dentro, reconhecendo e nomeando as emoções que sentimos.

Descanso sensorial

Redução da exposição a estímulos sensoriais, como luzes brilhantes ou ruídos altos, para acalmar os sentidos. Lembra das áreas do cérebro que entram em fadiga? Então, as regiões que usamos para perceber os estímulos do ambiente também ficam sobrecarregadas e podem até perder acuidade, ou seja, deixar de perceber detalhes.

Descanso social

Tempo para se conectar com amigos, familiares ou comunidade, fortalecendo laços e promovendo o bem-estar emocional. Afinal de contas, também nos cansamos dos mesmos assuntos com as mesmas. Ligar para um amigo antigo e falar da época de escola também é uma forma de descansar.

Descanso espiritual

Atividades que nutrem a alma, como práticas religiosas, meditação espiritual ou conexão com a natureza. Aqui vale tudo o que alimentar os sentimentos de gratidão, admiração, resiliência, solidariedade.

Descanso criativo

Momentos para liberar a imaginação, seja através da arte, escrita ou outras expressões criativas. Na maior parte do tempo temos que inibir os impulsos criativos e engraçados em prol da seriedade e produtividade. Que tal se sentar com os filhos, sobrinhos ou amigos e montar um lego sem instruções, desenhar monstros ou criar uma paródia da música do momento?

Descanso tecnológico

Desconectar-se de dispositivos eletrônicos para evitar a sobrecarga de informações e promover a tranquilidade mental. A ideia aqui é desacelerar, mudar a percepção do tempo. Vale folhear um livro físico se perdendo na história, sair para pescar ou experimentar um jogo de tabuleiro.

Descanso nutricional

Escolhas alimentares que apoiam o corpo, fornecendo os nutrientes necessários para a energia e recuperação. Tendemos a nos acostumar sempre com os mesmos alimentos, ou os mesmos jeitos de prepará-los. Experimentar cozinhar algo mais saudável, comprar frutas diferentes.

Descanso recreativo

Engajar-se em atividades prazerosas e divertidas que proporcionem relaxamento e alegria. Aqui vale tudo o que trouxer diversão e fantasia, desde jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, brincadeiras em grupo, pintar, cuidar de plantas, cuidar de animais… Possibilidades infinitas!