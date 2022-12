Consulta pré-concepcional: o que é e qual sua importância para a mulher que deseja engravidar

Ainda que uma gravidez possa chegar de surpresa para um casal, muitas mulheres decidem planejar o melhor momento para engravidar. Idade, carreira e condição financeira são alguns dos fatores que influenciam na decisão de ter um filho. Além destas razões, a saúde é uma questão essencial para ser levada em consideração antes de planejar a gestação.

“Quando a mulher tem planos para engravidar, é recomendável que ela disponha de um acompanhamento pré-concepcional, com o objetivo de prevenir e assegurar a saúde materno-fetal”, revela Evelyn Prete, ginecologista e obstetra. Segundo recomendações médicas, a avaliação deve se estender, também, à saúde do homem e deve ser realizada, de preferência, de três meses a um ano antes do período que se deseja gestar.

De acordo com Evelyn, que é especialista em medicina fetal pela Conceptus, a consulta pré-concepcional é tão importante quanto o acompanhamento durante a gravidez. “Sua importância consiste no preparo da saúde do casal, por meio da melhora das condições do metabolismo da mulher, no ajuste de medicamentos contínuos, na correção de deficiências nutricionais e outras eventuais desordens que podem levar a um desfecho desfavorável na gestação. Com ela, é possível monitorar e melhorar o desenvolvimento fetal, diminuindo intercorrências como o aborto e malformações”, explica.

Além de analisar a saúde do casal, a consulta pré-concepcional funciona, também, como aconselhamento para a futura gestante.

“Nessa análise, vamos corrigir todos os pontos que podem prejudicar a gestação. Levamos em consideração as deficiências nutricionais, a melhora dos hábitos alimentares, a prática de atividade física, a suspensão de vícios e uso de substâncias proibidas na gravidez”, explica a médica. Segundo ela, durante o período de avaliação, também é importante que seja feito o rastreio de possíveis fatores de risco familiares, por meio do histórico da família do casal.

Saiba mais

Para esclarecer e aprofundar a importância do acompanhamento pré-concepcional, a médica Evelyn Prete elenca os principais fatores tratados durante a avaliação:

Exames para a mulher

Segundo a obstetra, os principais exames laboratoriais exigidos durante o acompanhamento são: avaliação de anemia, glicemia, função tireoidiana e colesterol, além de sorologias para infecções sexualmente transmissíveis e tipagem sanguínea. “Exames preventivos, como o papanicolau, devem ser atualizados, bem como se deve realizar uma avaliação ultrassonografia transvaginal do aparelho reprodutor, a fim de checar informações sobre a ovulação e preparo do endométrio da mulher”, sugere Evelyn.

Alimentação e cosméticos

Além do álcool e tabagismo, a médica também faz um alerta sobre outros hábitos, produtos e até mesmo comidas que devem ser evitados. “Muitos cosméticos possuem substâncias que são prejudiciais para a gestação. Por exemplo, produtos com ácido retinoico e salicílico podem causar malformação fetal e, por isso, é desaconselhado o uso antes e durante a gestação”, revela Evelyn. Já sobre a alimentação, a médica faz um alerta para frutos do mar, peixes e carnes cruas, pelo risco de contaminação, além de sucos e queijos não pasteurizados, que podem conter bactérias e outros microorganismos prejudiciais.

A saúde do homem

A saúde do homem é tão importante quanto a da mulher para a saudabilidade da gestação. “A idade do parceiro, seus hábitos de vida e histórico familiar influenciam na qualidade do espermatozóide, que irá compor 50% do embrião. Dessa maneira, é fundamental que o homem seja incluído na consulta pré-concepcional”, explica Prete. Segundo ela, os principais exames exigidos para o futuro pai incluem os tradicionais exames de rotina e um espermograma, indicado em algumas situações.

Histórico familiar

A médica defende que o histórico familiar do casal deve ser levado em consideração durante a avaliação. É durante essa fase que são levantadas as informações sobre doenças que têm como fator de risco o histórico familiar dos pais, com o objetivo de prognosticar não só os pais, como também o futuro bebê.