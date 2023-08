Conheça os sintomas e formas de tratamento da esclerose múltipla

Por Comunicação - Hospital Metropolitano Vale do Aço

Dia 30 de agosto é lembrado o Dia de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla (EM). A data integra o Agosto Laranja, campanha que incentiva a promoção de escuta, acolhimento e qualidade de vida sobre a doença que já afeta 40 mil pessoas no país, segundo a ABEM (Associação Brasileira de Esclerose Múltipla).

A EM é uma doença autoimune que, a partir de inflamações, causa múltiplas lesões dentro do cérebro e da medula do sistema nervoso central (cérebro, cerebelo e medula espinhal). Luciane Rodrigues, neurologista da Hospital Metropolitano Vale do Aço, explica mais sobre este processo.

“Essas cicatrizes acontecem através de um processo autoimune, em que o próprio sistema de defesa do indivíduo deixa de atacar vírus ou bactérias, e atinge o próprio corpo. Nesse caso, a mielina: capa de gordura que recobre o nervo, fazendo com que os impulsos nervosos se tornem mais lentos”, explica a profissional.

Sintomas da doença

A partir daí, surgem os sintomas que variam de acordo com o local afetado. Dentre os eles, os principais são:

Dificuldade para andar;

Fadiga;

Formigamento de um lado do corpo;

Incontinência urinária;

Perda de força, equilíbrio e coordenação;

Perda de visão e visão duplicada;

Rigidez muscular e espasmos.

“Diferente das doenças hereditárias, a esclerose múltipla não apresenta uma causa objetiva, fazendo com que ela se manifeste de forma variada. Isso porque, além de autoimune, suas causas variam desde a herança genética até fatores ambientais, como infecções virais e outros ainda não bem estabelecidos”, alerta Luciana.

Tratamento da esclerose múltipla

Não há cura para esclerose múltipla. Porém, existem tratamentos que ajudam a amenizar os sintomas e desaceleram a progressão da doença. Eles são divididos em três etapas, sendo elas: