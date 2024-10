Conheça os mitos e verdades sobre o colágeno

O colágeno, uma proteína essencial para a estrutura da pele e articulações, tem ganhado cada vez mais destaque no mundo da beleza e saúde. Celebridades como Virginia Fonseca já adotaram o suplemento de colágeno em pó como parte da rotina diária. Mas será que ele realmente é o “milagre” que promete transformar a pele e prevenir o envelhecimento?

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com produção natural reduzida a partir dos 25 anos, o colágeno desempenha um papel vital na firmeza e sustentação dos tecidos do corpo. “Além do envelhecimento, fatores como alterações hormonais, poluição, exposição solar e o tabagismo aceleram a degradação do colágeno, resultando em rugas, perda de elasticidade e dores articulares”, alerta a dermatologista Fátima Tubini, especialista há quase 20 anos no campo dermatológico.

A seguir, a Dra. Tubini esclarece mitos e verdades sobre essa proteína tão popular:

Suplementação de colágeno garante pele firme e livre de rugas?

Mito: Embora o colágeno possa melhorar a elasticidade da pele, ele não é capaz de eliminar rugas ou deter completamente o processo de envelhecimento. Os resultados são benéficos, mas não milagrosos.

Colágeno é útil apenas para a pele?

Mito: O colágeno também é fundamental para a saúde das articulações, ossos e músculos, não se limitando apenas aos cuidados com a pele.

A vitamina C ajuda na síntese de colágeno?

Verdade: A vitamina C é indispensável para a produção de colágeno no corpo. Consumir alimentos ricos em vitamina C potencializa os efeitos dos suplementos.

O colágeno fortalece unhas e cabelos?

Verdade: Sim. A suplementação de colágeno pode promover unhas mais fortes, cabelos mais saudáveis e também auxiliar na cicatrização da pele.

Tratamentos com bioestimuladores são exclusivos para o rosto?

Mito: Esses tratamentos também são indicados para outras áreas do corpo com flacidez, como pescoço, glúteos e braços.