Como transformar festas de fim de ano em momentos especiais para autistas

Celebrações verdadeiramente inclusivas no final do ano dependem de estratégias práticas. Do entendimento da importância da previsibilidade ao respeito pela hipersensibilidade auditiva, a médica Gesika Amorim, pediatra especializada em tratamento integral do autismo, saúde mental e neurodesenvolvimento, lista recomendações para garantir a inclusão e o conforto de todos.

Em primeiro lugar, é fundamental garantir a previsibilidade dos eventos para indivíduos autistas, não apenas durante as festas de fim de ano. Para isso é necessário familiarizá-los com o evento em questão.

Experiência positiva demanda acolhimento e compreensão da importância de previsibilidade e respeito – Foto: Adobe Stock

Utilizando uma linguagem adequada à idade e ao nível cognitivo da criança, é importante explicar, por exemplo, o significado do Natal, como a festa irá transcorrer, o que pode ser esperado, o motivo da comemoração e quem estará presente nas festividades. Quanto mais detalhada for a programação, maior será a sensação de segurança da criança.

“É recomendável passar essas informações com antecedência, preparando a criança para o evento e deixando-a ciente da festa”, indica a médica.

“Inserir a criança na festa, explicando toda a sua dinâmica, pode ser muito positivo. Quando a criança tem um hiperfoco, quando ela gosta de algum personagem, por exemplo, pode se usar esse hiperfoco para a festa”, complementa.

Quando a criança gosta de desenhar, é interessante pedir para que ela desenhe para decoração da festa, exemplifica a especialista. Inserir a criança em outras atividades, na preparação da comida ou na hora de receber os convidados, fará com que ela se sinta incluída, explicou.

Também é importante deixar os familiares e convidados cientes do momento que será vivenciado por essa criança e qual a melhor maneira de interagir com ela, para que assim todos possam aproveitar ao máximo.

Outra dica da pediatra é separar uma roupa especial para ser usada no dia da festa. “Mas que a criança participe de toda a programação. E lembre-se que a previsibilidade é a palavra-chave para os indivíduos dentro do espectro autista, por isso é importante seguir tudo o que foi programado para a festa”, afirma a pediatra.

A hipersensibilidade auditiva não pode ser ignorada. Por isso, havendo necessidade, é indicado o uso de fones de ouvido. Além disso, para que o autista possa se sentir seguro, é importante avisar sobre os fogos de artifício e todo o barulho interno e externo comum em eventos de finais de ano.

“A seletividade alimentar é outra parte importante e que não pode ser esquecida, assim como as intolerâncias alimentares. Muitos autistas podem não comer pela opção, ou seja, pela própria seletividade, ou por serem intolerantes aos alimentos que poderão estar presentes na festa. Então, sempre leve a comida do seu filho, converse isso com ele. Combinado previamente, isso não será um problema”, alerta a médica Gesika Amorim.

Pais e cuidadores também podem sair de casa com a criança já alimentada e levar separado a sua comida para a festa. E se acontecer, por algum motivo, da criança entrar em contato com algum alimento que seja intolerante ou alérgico, o ideal é que os adultos estejam preparados com enzimas digestivas ou medicamentos para essas situações.