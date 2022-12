Como proteger e envolver os filhos neuro atípicos nas festas de fim de ano

É preciso mais do que preparar os filhos para cada festividade, o ideal é envolvê-los em todas as etapas - Foto: Freepik

Os dias agitados ao redor das festividades de Natal e Ano Novo demandam mais atenção de mães, pais e cuidadores de crianças ou adolescentes neuro atípicos – que têm alterações no funcionamento cognitivo, comportamental, neurológico ou neuro anatômico. As festas exigem mais disposição para o convívio social, costumam ser carregadas de sensações e muitas vezes demandam quebras na rotina, que acarretam mais estresse.

Para ajudá-los a aproveitar o melhor das comemorações, é preciso mais do que preparar os filhos para cada festividade, o ideal é envolvê-los em todas as etapas, orienta a neuropsicopedagoga clínica e psicanalista Debora Regina Piovezan.

“É muito importante essa preparação, que os pais conversem com as crianças, envolvam elas, até mesmo para que se sintam seguras sobre o que vai acontecer. A rotina faz menos falta quando a criança está envolvida nos preparativos, participa da decoração, sabe quem são os convidados, comidas que serão servidas, se terá troca de presentes ou amigo secreto e como reagir diante de algumas situações. Isso trará mais conforto”, explica. Debora orienta que todas as crianças sejam educadas para cumprimentar todos os presentes espontaneamente, mas que não sejam forçadas a beijar ou abraçar pessoas com quem não convivem contra a vontade delas, o que pode ser desconfortável e inseguro.

“Se a criança não conhece o familiar ou não quiser, não deve ter essa aproximação”, pontua. O ideal é que as crianças autistas estejam sempre acompanhadas por um dos pais ou cuidadores nestas ocasiões, explica a especialista.

A alimentação também demanda atenção. Seja um cardápio tradicional ou não, é importante que existam na mesa opções que agradem o paladar da criança ou adolescente e correspondam a possíveis restrições alimentares.

“Que a criança, na véspera, descanse ao longo do dia, tenha uma soneca gostosa. Os pais podem reservar um tempo para isso, para que elas entendam que é importante estar descansado para conseguir participar e aproveitar melhor aquele momento de festa em família”, acrescenta.

As festas envolvem riscos de acidentes. Momentos de alimentação devem ser acompanhados para prevenir engasgamentos, perigosos especialmente durante distrações. O ideal é que haja barreira física contra piscinas, como portões ou telas protetoras. Animais de estimação desconhecidos, que podem estranhar a criança ou adolescente, também devem ser monitorados.

PAPAI NOEL. A recomendação da neuropsicopedagoga e psicanalista Debora Regina Piovezan é que os pais e cuidadores da criança expliquem que o Papai Noel é uma tradição de Natal, e não uma pessoa real que compra os presentes na data. “Quando as crianças chegam a uma idade e compreendem que o Papai Noel não existe, elas se sentem, muitas vezes, enganadas pelos pais. Então, deve-se explicar que se trata de uma figura tradicional”, justifica ela. “É importante ressaltar que, para os cristãos, no Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Mas para algumas pessoas, comemora-se o fim de ano com as tradições natalinas e, para outras, ainda, é um dia inventado para o comércio. Dentro deste contexto, as famílias devem ter liberdade para que seus filhos entendam o que é o Natal. Alguns podem dizer que revelar isso acaba com a magia do Natal, mas não, você ainda pode trabalhar as tradições”, finaliza.