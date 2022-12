Como presentear a criança de maneira saudável no Natal

O Natal é um dos períodos mais mágicos do ano, especialmente para os pequenos, que ficam encantados com cada tradição. Uma delas é presentear quem se ama e, embora tenha raízes profundas – nos presentes que os reis magos levaram para o menino Jesus em seu nascimento – não é difícil perceber que o costume é cada vez mais impulsionado pelo consumismo, chegando a esvaziar o verdadeiro sentido da data.

Para a psicóloga Paola Cristina da Cunha, que atende adultos e crianças, em Americana, com terapia cognitivo comportamental, as crianças se mostram maduras cada vez mais cedo “e não acreditam nessa magia do Papai Noel que traz o presente”. Mesmo assim, as famílias devem elaborar estratégias para presentear os filhos de maneira saudável.

Uma das dúvidas mais recorrentes entre os pais e cuidadores é como agir quando não podem presentear a criança com o brinquedo que ela pediu – Foto: Adobe Stock

Uma das dúvidas mais recorrentes entre os pais e cuidadores é como agir quando não podem presentear a criança com o brinquedo que ela pediu, situação que pode gerar sentimentos como frustração, raiva e culpa em ambas as partes.

“A família pode criar uma estratégia para criar um presente, substituir ou fazer com reciclagem, mesmo que não seja a mesma coisa. Vemos, por exemplo, as bebês do tipo ‘reborn’, bonecas caras. Se os pais derem uma réplica, a criança pode até questionar diferenças, então pode ser explicada a possibilidade financeira dos pais”, exemplifica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A psicóloga ressalta que, inicialmente, a perspectiva de criar a própria boneca, em comparação com o desejo de ter um brinquedo comprado, pode ser ainda mais frustrante. Porém, o momento familiar também tem potencial para ser especial. “Ao criar um brinquedo, seja com desenhos ou com reciclagem, a criança cria memórias afetivas, e vai sempre se lembrar daquilo que ela criou com o pai e com a mãe. Não vai se lembrar do brinquedo em si”, consola a profissional.

Psicóloga Paola Cristina da Cunha destaca a importância das estratégias na hora de presentear os filhos – Foto: Ana Barbosa Retratos

Por outro lado, em famílias em que os presentes são numerosos (e chegam a ser banalizados pelas próprias crianças), estratégias como incentivar escolhas e acompanhar a separação de brinquedos para doação podem ajudá-las a dar mais valor aos presentes, segundo Paola.

“Por mais que os pais possam dar os brinquedos para a criança ou adolescente, mais de uma opção, é importante incentivar que ela escolha. Assim, desde cedo, ela aprende a lidar com a frustração, além de ter a autonomia de escolher”, afirma.

“Os pais e responsáveis também dão um bom exemplo quando se sentam com a criança ou adolescente que tem muitos brinquedos, a qualquer época do ano, e ensina ela a escolher o que está ou não está sendo usado. E, quando for doar, levar os filhos junto, na instituição social, para que eles também possam ver que realmente existem pessoas que não têm as mesmas possibilidades que eles”, destaca.

Já para ajudar a garantir que os brinquedos com que as crianças foram presenteadas serão bem aproveitados por bastante tempo, a psicóloga sugere comprar conforme a faixa etária, utilizá-los nas mais diversas situações e revezar os que ficam disponíveis.

“Comprar brinquedos seguindo a faixa etária vai incentivar e auxiliar no desenvolvimento. O revezamento de brinquedos é uma boa estratégia. E usar esse brinquedo em várias situações, com o pai, com a mãe, com irmãos, com amigos, levar para a brincadeira ao ar livre, para os espaços públicos. Assim, os brinquedos não serão comprados em vão e nem a criança irá enjoar deles”, sugere.