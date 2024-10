Como os exercícios podem garantir mais saúde e autonomia para os idosos

Profissionais de saúde são unânimes: a prática regular de atividades físicas é fundamental para garantir uma vida saudável - Foto: Freepik

O Brasil está envelhecendo. Dados do Censo Demográfico de 2022 revelam que o país conta com 37.814 pessoas com 100 anos ou mais, representando um aumento de 67% em relação ao último levantamento de 2010. A expectativa é que, até 2050, a população idosa do Brasil chegue a 60 milhões de pessoas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, celebrados em 1º de outubro, são uma oportunidade não apenas para homenagear os idosos, mas também para conscientizar a sociedade sobre as suas necessidades e os cuidados essenciais para essa fase da vida. Uma das principais preocupações atuais é como manter os idosos saudáveis e, principalmente, independentes para realizar suas atividades.

Profissionais de saúde são unânimes: a prática regular de atividades físicas é fundamental para garantir uma vida saudável. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os idosos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de exercícios mais intensos por semana.

De acordo com o professor de educação física Aurélio Alfieri, nunca é tarde para começar a prática de exercícios físicos que podem proporcionar grandes benefícios à qualidade de vida. “A atividade física para quem passou dos 50 anos é essencial para preservar a saúde, a autonomia e a independência, já que ajuda a fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio e a mobilidade, além de reduzir dores musculares e articulares, prevenindo quedas que podem ser muito relevantes”, explica Alfieri.

Além dos benefícios físicos, os exercícios também são poderosos aliados na saúde mental. “A atividade física ajuda a evitar a depressão, a ansiedade, as compulsões e a solidão, tornando os idosos mais ativos e saudáveis”, acrescenta o professor

Para idosos com mais de 80 anos, Alfieri recomenda o acompanhamento de um profissional de educação física. “Quando isso não for possível, é importante que o idoso realize atividades físicas em casa, desde que sob a orientação de um profissional capacitado, que possa prescrever exercícios seguros”, afirma

Alfieri reforça que os exercícios devem ser executados com cautela e segurança. “Movimentos que devem ser evitados, e qualquer atividade que aumente significativamente a frequência respiratória só devem ser realizados com autorização médica. Se o idoso sentir dor, tontura ou falta de ar, é fundamental interromper o exercício e buscar orientação médica imediatamente”, alerta.

Além da prática regular de exercícios, Alfieri destaca outros cuidados essenciais para um envelhecimento saudável: “Os idosos precisam manter uma alimentação equilibrada, beber bastante água e tomar sol regularmente. Ser socialmente ativo e realizar exames preventivos também são hábitos fundamentais para garantir uma vida longa e com qualidade. Confie nos profissionais de saúde e mantenha boas amizades para envelhecer com disposição”, conclui Alfieri.