Como o churrasco, bacon, mortadela e embutidos podem estar comprometendo sua saúde cardíaca

O consumo de carne, particularmente carne vermelha e processada, é frequentemente associado a um aumento no risco de doenças cardiovasculares devido ao alto teor de colesterol, ácidos graxos saturados e sódio. Especificamente no Rio Grande do Sul, apesar de uma diminuição no consumo de carnes com excesso de gordura ter sido observada, a prevalência ainda é consideravelmente alta. Isso é relevante porque o estado tem uma cultura culinária que inclui uma quantidade significativa de carne na dieta, especialmente carne de churrasco, que é uma tradição local.

De acordo com o médico do app de telemedicina assíncrona Olá Doutor, Rafael Machado, pesquisas indicam que a alta ingestão desses tipos de carnes pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. É importante notar que os hábitos alimentares são apenas um dos vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, que também incluem fatores como sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool.

Os piores vilões são as carnes processadas que inclui produtos que foram transformados através de métodos como salga, cura, fermentação ou defumação, ou que contêm aditivos preservativos. Exemplos comuns de carne vermelha processada incluem:

Salsichas

Salame

Bacon

Presunto

Mortadela

Pepperoni

Pastrami

A transformação destas carnes visa melhorar o sabor, aumentar a preservabilidade e a conveniência, mas também aumenta o teor de substâncias não saudáveis, como gorduras saturadas e nitratos. Observe abaixo as principais doenças cardiovasculares mais comuns:

Doença arterial coronariana (DAC): É a forma mais comum de doença cardíaca, frequentemente resultante do acúmulo de placas de gordura nas artérias do coração, o que pode levar a angina (dor no peito) e infartos.

Hipertensão (pressão alta): É uma condição crônica em que a pressão arterial é persistentemente elevada, o que aumenta significativamente o risco de DAC, acidente vascular cerebral (AVC), e insuficiência renal, entre outros problemas de saúde.

Insuficiência cardíaca: Esta condição ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Pode resultar de outras doenças cardíacas, incluindo infarto do miocárdio e hipertensão.

Arritmias cardíacas: São condições caracterizadas por ritmo cardíaco irregular ou anormal, como fibrilação atrial, que é o tipo mais comum e aumenta o risco de AVC.

Doença das valvas cardíacas: Inclui problemas como estenose e insuficiência das válvulas cardíacas, o que pode afetar o fluxo de sangue através do coração.

Acidente vascular cerebral (AVC): Embora tecnicamente uma doença cerebrovascular, está intimamente relacionada com a saúde do coração, pois pode ser causada por bloqueios ou hemorragias nas artérias que fornecem sangue ao cérebro.

Estas condições são influenciadas por uma combinação de fatores de risco genéticos, ambientais e de estilo de vida, como dieta, atividade física, tabagismo e consumo de álcool. A gestão desses fatores de risco é fundamental para a prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares.

