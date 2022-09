Como o ambiente familiar pode influenciar a vida de uma criança

As primeiras relações sociais que uma pessoa tem na infância estão em casa, com a aproximação paternal e maternal sendo fundamental nos primeiros passos, falas e noções de uma criança. Desde pequenos até a adolescência, todo o convívio com o pai e mãe acaba sendo uma peça essencial em todo o desenvolvimento do caráter e personalidade de um ser humano.

E aí está o grande perigo. Todos os conflitos familiares ainda na fase infanto-juvenil, como brigas, agressões, separações e a falta de apoio, podem levar muitos jovens a percorrerem um caminho repleto de distúrbios psicológicos, vícios e a criminalidade.

Segundo um levantamento de 2015 feito pelo Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes (Gecria) da Secretaria Cidadã, a maioria dos jovens que cometem crimes não possuem um pai presente, tem a mãe como responsável pelo sustento e sofrem com a falta de orientação.

“A criança tem os pais como espelhos. O filho aprende através do exemplo. Do primeiro ano de idade até os 7 anos ele vai absorver todos os comportamentos do pai e da mãe. Todas as crenças vão ser geradas, sendo elas boas ou ruins. As crianças acabam repetindo os padrões de comportamento que enxergam em casa. O pai que bate na mãe, por exemplo, gera 50% de chance de influenciar o seu filho em repetir o mesmo padrão com sua futura esposa”, explica o educador familiar Jean Rodrigues.

De acordo com dados da ‘Ending Violence in Childhood: Global Report 2017’, 68% das crianças brasileiras com até 14 anos, o equivalente a 30,3 milhões de crianças, já sofreram violência corporal em casa. Com um histórico conturbado de um “inferno” dentro de casa, esses traumas tendem a validar ações agressivas e dificuldades sociais com outras pessoas já na fase adulta.

Para Jean, as atitudes e exemplos pai e mãe são aqueles com o maior poder de influenciar o modo de vida de um homem ou mulher. Para o especialista, é preciso que o pai e a mãe possam aconselhar a criança em toda a sua fase de desenvolvimento humano.

“O pai e mãe precisam ter um senso de responsabilidade e entender que a partir do momento que você se tornou pai, você também será responsável pelos resultados que o seu filho vai ter no futuro. Os filhos nascem e precisam ser orientados. O comportamento do pai e da mãe traz a ordem, disciplina e virtudes. Consequentemente, essas crianças serão adultos mais responsáveis e, assim, bons padrões de comportamento”, disse ele.