Como melhorar a capacidade humana através da neuroarquitetura

É inquestionável que os espaços influenciam diretamente na rotina, comportamento e emoções dos usuários, pois passamos muito tempo em ambientes internos e fechados, e normalmente sem contato com a natureza, ar puro e luz natural.

Por isso, é importante que esses espaços possam ser ferramentas poderosas de transformação interna, favorecendo de forma positiva nossa capacidade cerebral e é aí que entra a Neuroarquitetura, ou seja, a neurociência aplicada ao design de interiores ou na arquitetura.

Neuroarquitetura – Foto: Divulgação

Quando estamos em determinados ambientes e temos percepções através de nossos 5 sentidos, produzimos substâncias como a dopamina, serotonina, adrenalina e ocitocina e outras, que nos dão sensações como bem-estar, amor, alegria, felicidade e também estresse, capazes de alterar nosso humor e comportamento, tanto a curto e a longo prazo.

“Esse estilo, conhecido como Arquitetura Orgânica, foi ditado a tempos pelo arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright, onde a ênfase do projeto já estava em valorizar a interação do homem com o espaço e a natureza, enfatizando aspectos naturais e colocando como bem maior na arquitetura, o usuário.”, conta a arquiteta Elaine Alberico.

Esses efeitos podem ser comprovados cientificamente através de equipamentos que medem os impactos do ambiente nas emoções. Um espaço projetado com o olhar da Neuroarquitetura, faz com que o usuário receba e decodifique os estímulos do ambiente de forma única, podendo melhorar produção, estresse e capacidade de trabalho em equipe.

A casa é nosso templo, temos nossas experiências comportamentais, relacionamentos e vida em grupo que nos proporcionam momentos de alegria, amor e frustrações como um caldeirão de emoções que vivenciamos e desenvolvemos no decorrer da vida.

Nossa personalidade está estampada nela e podemos observá-la através de vários aspectos como os elementos que a compõem, móveis, cores, objetos com memória, e a Neurociência decodifica isso, sem envolvimento de religião ou aspectos místicos.

A “Teoria do Pertencimento”, considerando a necessidade humana em se sentir parte de um ambiente ou de um grupo, abraça e valida a Neuroarquitetura, como apoio projetual positivo nestes espaços. Quando bem projetado, estes espaços nos moldam, através dos aspectos físicos, mentais, emocionais e vibracionais e o inverso também acontece.

“Essa modelagem é feita por processos, sendo a primeira etapa a captação do ambiente externo através dos nossos cinco sentidos, visão, olfato, tato, audição e paladar, levando as sensações do ambiente em que estamos para nosso interior”, reforça a profissional.

Lembrando que essa absorção dos elementos externos ocorre através dos sentidos e é feita parte de forma consciente e parte vai para nossa mente subconsciente, nos levando a vivenciar emoções, gerando ações e resultados. Profissionais capacitados com estas ferramentas projetuais, podem executar projetos de diagnósticos e harmonização, ajudando a solucionar algumas questões profissionais e pessoais.

Alguns exemplos que podem auxiliar nos destraves para desenvolvimento pessoal

A disposição dos móveis pode sinalizar muito sobre uma casa e as pessoas que convivem nela. Uma sala com um layout, disposição de móveis, mais fechada em formato de U e com pouca circulação entre estes móveis, pode indicar que lá vivam pessoas com dificuldade na parte social, talvez não gostem de receber pessoas em casa ou até dificuldade de relacionamento com outras pessoas.

Já no quarto do adulto, a cama encostada em uma das paredes pode indicar uma pessoa que tem certa dificuldade em tomar decisões, tem muita dúvida e insegurança em momentos da vida, não têm um olhar criativo para observar as possibilidades de solução dos problemas ou situações conflitantes.

Talvez a pessoa se sinta oprimida e bloqueada em algumas áreas de sua vida. Uma solução possível, seria desencostar a cama da parede e deixar o vão livre, para que a pessoa possa ter movimentação em todos os vãos ao redor da cama, aumentando a sua percepção em achar ‘mais saídas’ para os obstáculos que surgirem em sua vida.

Lembrando que estes exemplos estão destacados de um programa de necessidades e sendo cada ser único, o conjunto precisa ser avaliado em um projeto. Não existe fórmula mágica e a mudança de layout, por exemplo, é somente uma parte do processo que começa no desejo da pessoa em sua evolução pessoal.

A natureza, presente nos projetos com Design Biofílico, incluído na Neuroarquitetura por exemplo, é uma ferramenta super poderosa de cura para trazer equilíbrio físico, mental, emocional e vibracional nos espaços, proporcionando bem estar e saúde.

Observando este conteúdo e conhecendo as bases da Neurociência aplicada aos ambientes, podemos entender sua importância e projetar espaços estratégicos, saudáveis e assertivos, que irão além da estética e que impactarão de forma positiva na evolução do ser humano que do local usufruirá.

Fonte: Elaine Alberico

Idealizadora do Método projetual HOME in HERTZ