Como manter os cabelos loiros com aspecto sempre bonito e saudável

A maioria das pessoas já pintou ou já pensou em pintar as madeixas de loiro, seja algumas mexas para iluminar os fios ou o cabelo inteiro. Porém, ainda existe um certo receio em relação aos cuidados, aos fios ficarem secos e quebradiços e também de não conseguir chegar no tom de loiro tão sonhado.

Pensando nisso, a especialista capilar, cabeleireira Raquel Souza, listou alguns cuidados para você que pintou o cabelo ou está planejando mudar a cor dos fios para loiro. Confira.

Escolhendo o tom

Uma das principais dúvidas para quem está desejando adotar cabelos loiros. Além de escolher uma nuance de loiro que você gosta, é importante também tomar o cuidado de encontrar um tom de coloração que valorize suas características como seu tom de pele e sobrancelha, além de se encaixar no seu estilo de vida, para que você possa dar a atenção necessária aos cuidados do cabelo claro.

Raquel explica que, com o objetivo de alcançar um visual natural e harmônico, o ideal é procurar uma nuance que seja de uma temperatura semelhante ao subtom da sua pele. Quem tem a pele fria, com subtons mais claros ou rosada, pode destacá-la com tonalidades mais frias do loiro, como o loiro platinado ou bege. Já as divas de pele quente, com subtons amarelados ou alaranjados, podem realçá-la ainda mais com o loiro em suas nuances mais quentes, como o dourado ou o loiro acobreado.

Secador e chapinha

Os cabelos loiros e descoloridos são os que mais sofrem com o uso excessivo de ferramentas de calor. Se o aparelho estiver mais quente que o indicado e os fios estiverem sem proteção térmica, o cabelo tende a ficar quebradiço, com frizz e pontas duplas. “O uso descontrolado de secador, chapinha e modelador de cachos pode danificar seriamente os fios loiros. É imprescindível o uso do protetor térmico e checar a temperatura da ferramenta de calor, o mais indicado é, no máximo, 180°.” alerta Raquel. Use o protetor térmico sempre e não exagere no uso da chapinha.

Shampoo e condicionador

Um erro muito comum é usar qualquer shampoo e condicionador, e tentar “compensar” com uma máscara hidratante. O cabelo loiro demanda muita atenção e cuidados, dessa forma não se aconselha usar qualquer produto. Criar uma rotina de cuidados, com produtos específicos para o cabelo loiro é essencial para que o resultado do salão permaneça.

Produtos de função tonalizante são ótimos para ajudar a manter a coloração livre de manchas e amarelamentos. O tom amarelado que surge no cabelo após algumas semanas ou meses do tingimento acontece devido à oxidação, que é agravada com o uso de água quente ou contato com cloro da piscina. Este tipo de shampoo desamarelador serve para modificar a cor dos cabelos descoloridos, que irão contrastar com a cor roxa do shampoo e então neutralizar os pigmentos dourados.

Raquel indica fazer esse procedimento uma vez por semana, combinando o cuidado com produtos específicos para manter o loiro bonito. Vale ainda ficar atenta ao tempo de aplicação dos produtos com poder de matizar as mechas loiras, para os fios não adquirirem a cor roxa ou azul dos tonalizantes.

Praia e piscina

Se não forem tomados os cuidados certos, a piscina pode ser grande vilã dos cabelos loiros. O cloro deixa as mechas com um tom esverdeado e, para que isso não aconteça, é essencial sempre enxaguar abundantemente os fios com água doce logo após o mergulho. Além disso, vale proteger os cabelos com um creme de pentear antes do mergulho, para que esse forme uma película protetora anticloro ao redor da fibra capilar.

“Já a água do mar, o interessante é evitar, porém não é proibido mergulhar os fios na água salgada. Um segredo para reduzir os danos é protege-los antes do mergulho com um óleo capilar ou leave-in. Após sair da água, enxágue os fios imediatamente com água doce e reaplique o seu finalizador com filtro UV. Ao chegar em casa, é importante lavar os cabelos com um shampoo específico para cabelos loiros e tratar os fios com máscara antes do condicionador.” finaliza Raquel.