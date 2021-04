Como limpar máscaras corretamente

Ideal é lavar a máscara até 30 vezes e, depois, fazer a troca por um outro modelo - Foto: Divulgação

As máscaras de proteção facial se tornaram um item essencial no nosso dia a dia e funcionam como uma barreira contra o coronavírus. Usar a máscara é uma proteção a mais para quem precisa sair de casa. Além disso, evita a exposição as gotículas de saliva das pessoas que podem estar contaminadas. Fabricadas com novas cores, estampas e diferentes modelos, algumas podem ser descartadas, mas o tipo mais utilizado tem sido as de algodão.

Mas, você sabe como higienizar corretamente sua máscara? Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o ideal é lavar a máscara até 30 vezes e, depois, fazer a troca por um outro modelo.

Mesmo utilizando a máscara como proteção, devemos lembrar que é necessário adotar as outras medidas e cuidados rigorosos com a higiene ao colocar e retirar a máscara. Lembrando- se sempre de lavar as mãos corretamente e utilizar o álcool em gel, ao entrar e ao sair de locais públicos, por exemplo.

A especialista de cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano nos dá algumas dicas para higienizá-las da forma adequada.

Produtos

Para lavar as máscaras brancas podemos utilizar um pouco de água sanitária diluída em água. Essa mistura serve principalmente para deixá-las de molho e, logo em seguida, fazer a lavagem com sabão neutro e água corrente. Para as máscaras coloridas é indicado somente o uso do sabão e água corrente. O amaciante também é permitido nessas lavagens, assim como a água quente que pode ser utilizada sem nenhum tipo de receio. A água quente potencializa o processo de limpeza e facilita a desinfecção da máscara, promovendo a inativação de vírus e o extermínio das bactérias.

Máquina de lavar ou esfregar na mão

Essa é uma pergunta muito frequente e pertinente. A especialista explica que tanto faz higienizá-las na máquina de lavar roupas ou esfregar nas mãos, já que o importante é fazer esse processo de maneira eficiente, retirando bem os resíduos de sabão. Essa regra não se aplica as máscaras que contém o ferro de ajuste no nariz. Este acessório costuma ser delicado, o ideal é lavar esse tipo de máscara na mão, evitando que estrague o ajuste ou até mesmo o tecido. Também vale ressaltar que as máscaras faciais podem sim ser lavadas junto com outras roupas, exceto nos casos em que sabemos que as demais peças estejam contaminadas pelo covid-19. As máscaras de TNT ou do tipo cirúrgica devem ser lavadas na mão também, pois a máquina de lavar pode sim danificar esses tipos de tecidos.

Posso passar ferro?

Marinês Cassiano confirma que passar ferro nas máscaras de algodão é uma ótima opção para quem deseja se certificar que a máscara está pronta para ser reutilizada. Nas que contém um tecido diferente do algodão, esse processo de passar não é necessário. “O ferro de passar, com sua alta temperatura, mata as bactérias e inativa possíveis vírus que podem resistir a lavagem. Mesmo sendo muito difícil o vírus permanecer após a lavagem, não custa nada passar o ferro para se certificar que sua máscara está realmente pronta para ser reutilizada”, explica a especialista.