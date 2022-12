Como lidar com os excessos de fim de ano

O fim de ano é um período de muitas festas: confraternizações, ano novo. Muita gente reunida para celebrar e claro, muita comida. São preparados pratos especiais e saborosos para serem compartilhados com as boas companhias.

No entanto, uma mesa farta também pode gerar o medo de ganhar peso e trazer o sentimento de culpa. Com isso, há quem adote estratégias compensatórias, como fazer jejum, praticar exercício físicos em demasia e até pular refeições nos dias que antecedem as festas, quando, na verdade, de acordo com Sophie Deram, nutricionista autora do livro best-seller “O Peso das Dietas” compensar não é nem um pouco vantajoso.

“Ao adotar medidas compensatórias, acabamos restringindo a alimentação. E já sabemos que restringir gera mais apetite e maior desejo por alimentos, seja durante ou após as comemorações. E se quer saber…um exagero ocasional é totalmente normal. É comum repetir aquela sobremesa preparada com tanto carinho, ou o peru, temperado de forma especial. Além disso, a variedade de preparações e a grande quantidade de comida ofertada na presença de outras pessoas pode levar qualquer um a comer mais que o habitual, é o que chamamos de fome social.” Explica Sophie.

Então, caso ocorra exageros, compensar não é um bom caminho e Sophie Deram deixa 5 dicas para lidar com os excessos.

Escute o seu corpo

Em vez de privação de alimentos e dietas restritivas, ouça seu corpo. Ele comunica quando está com fome, quando atingiu a saciedade, quando está precisando de nutrientes e combustível e quando precisa descansar. É importante estar atento a isso e respeitar vontades.

Volte à sua rotina habitual

As festas de fim de ano fazem parte de um período atípico do ano, após a celebração a dica é voltar à rotina, com horários regulares para se alimentar e consumindo preferencialmente comida fresca e caseira.

Aprenda a lidar com os excessos

Não coma menos nos dias anteriores com o intuito de se esbaldar e posteriormente restringir a alimentação novamente. “É importante estar bem nutrido antes e após essas comemorações. E ao longo das festas o melhor a se fazer é aproveitar, comendo até atingir a saciedade e beber com moderação”. Reforça Sophie.

Beba bastante água

É importante hidratar-se e repor os líquidos perdidos nas festas. Portanto, consuma bebidas de que gosta, dando preferência à água.

Coma com prazer e sem culpa

“Lembre-se que não existem alimentos bons e ruins. Não é o petisco ou a rabanada no Natal que irá fazer você engordar. Por isso, deixe as neuras de lado e saboreie os alimentos. Você vai ver que assim fica mais fácil comer com moderação”, conclui Sophie.

Como não engordar nas festas de final de ano?

MF Press Global

As festas de final estão aí e as comidas ainda mais deliciosas e as vezes, infelizmente, o aumento no peso de forma não saudável. Para quem não quer passar por isso, a personal trainer Joicy Vanessa, conhecida nas redes sociais por JoicyMaromba, deu dicas excelentes para se manter no peso ou engordar pouquíssimo nesses últimos dias do ano.

Exercício

“Procure se exercitar no mínimo três vezes na semana. Musculação e hiit são os mais aconselháveis, pois você vai queimar calorias e manter a musculatura”, disse.

Evite carboidratos antes da ceia

“No dia da ceia reduza o consumo de carboidratos durante o dia, tendo em vista que você irá “exagerar” um pouco a noite”, disse.

Cuidado com as bebidas

“Se for beber, opte por bebidas destiladas pois não contém glúten e são “menos calóricas”, e pode evitar aquela “pancinha” depois. Lembre-se: bebida alcoólica prejudica a saúde e não contribui para nenhum objetivo”, falou.

Não beba refrigerantes

“De preferência a sucos naturais, mas, caso seja impossível não beber, beba os refrigerantes zero açúcar, pois não contém calorias”, explicou.

Se hidrate ao máximo

“Beba muita água mesmo, lembre-se no fim do ano não vivemos só a base de guloseimas”, ponderou.

Evite frituras, doces e massas em excesso

“Dê preferência “as proteínas (carne, peixe, frango, ovos) e bons carboidratos (arroz, feijão, mandioca e batatas)”, informou.

Cuidado com os doces

“Se não conseguir evitar os doces, procure não abusar, se comeu em um dia, não coma no outro. Lembre-se: isso tem que ser exceções e não regras”, explicou.

Não se cobre

“Não precisa ficar paranóico, apenas saiba consumir sem excesso e gastar as calorias consumidas. O problema não está no que você come entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano novo ao Natal”, relembrou.

Aproveite

“Essa época do ano acontece apenas uma vez, então: aproveite a família, os amigos, e se encha de amor e paz que 2023 a gente corre atrás”, finalizou.