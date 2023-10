Como lidar com as crises de casal no primeiro ano do bebê

Estudo apontou que um terço dos casais passa por crises graves no relacionamento durante o primeiro ano de vida do bebê

O ‘baby clash’ vem se tornando cada vez mais frequente nas relações atuais - Foto: AdobeStock

Ainda que seja um dos momentos mais importantes e esperados, a chegada de uma criança pode gerar mudanças bruscas no relacionamento de um casal. O fenômeno, considerado complexo pelos estudiosos da área, devido às suas inúmeras particularidades, ganhou o nome de baby clash (em português, choque ou conflito do bebê), e vem se tornando cada vez mais frequente nas relações atuais.

Uma pesquisa envolvendo 2 mil casais, realizada pelo site parental ChannelMum.com e divulgada pelo jornal britânico Independent, mostrou que um terço dos casais passa por crises graves no relacionamento durante o primeiro ano de vida do bebê (principalmente nos 6 primeiros meses), enquanto um quinto deles acaba se separando neste período.

Para Monica Machado, psicóloga e pós-graduada em psicanálise e saúde mental, os primeiros meses com o bebê não significam necessariamente felicidade e paz de espírito.

“As tarefas aumentam, a qualidade de sono diminui e a exaustão chega ao nível máximo. Um cenário que tem tudo para discussões e troca de farpas. No entanto, é preciso que ambos se lembrem de que estão no mesmo barco. A fadiga, que é inevitável nesta fase, não pode minar o que há de melhor no entrosamento do casal”.

Para Danielle H. Admoni, psiquiatra geral da Infância e Adolescência, e supervisora na residência da Unifesp/EPM (Universidade Federal de São Paulo), não há dúvida de que um recém-nascido coloca o relacionamento do casal à prova.

“O período pós-parto é uma verdadeira montanha-russa, tanto do ponto de vista hormonal para a mãe, quanto emocional para ambos. Entre a mulher que se recupera gradualmente e o homem que vai assumindo seu papel como pai, fica fácil perder o rumo”, diz a psiquiatra, que é especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Bárbara Bastos, sexóloga clínica e educacional, explica que, após o retorno da maternidade, a mulher lida com mudanças em seu corpo, bem como em seu foco de preocupação. “Naturalmente, ela está mais concentrada em seu papel de mãe do que de mulher. Por outro lado, seu parceiro pode facilmente interpretar mal essas mudanças comportamentais, dificultando uma abordagem íntima”.

Segundo Dani Fontinele, terapeuta sexual e membro da ABRASEX (Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual), se não houver cumplicidade, haverá pretextos de sobra para o baby clash desencadear eventos potencialmente estressores entre o casal.

“O que era uma parceria se torna agora uma família, com todas as mudanças que isso implica. E o seguinte cenário tem sido comum: ‘o casal tem um relacionamento que funciona bem, até que vem o primeiro filho e tudo se torna mais estressante e menos excitante”.

Como superar o baby clash

