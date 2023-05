Como lavar corretamente edredons e cobertores

Os queridinhos do frio merecem atenção especial para quando o inverno chegar

Em 2023, o inverno começa oficialmente no dia 21 de junho e se estende até 23 de setembro. Durante esse período de baixas temperaturas, os cobertores e edredons se tornam os queridinhos dos lares. Guardadas durante muito tempo, as peças precisam de atenção especial para que estejam prontas para uso quando o frio chegar. Para ajudar com esse problema, o CEO da rede de lavanderias self-service Lavô, Angelo Max Donaton, listou algumas dicas.

Lavanderias podem ser a melhor opção

Uma maneira prática e rápida são as lavanderias. “Ao optar por esse serviço, o usuário economiza tempo e dinheiro. Primeiro por ter a opção de lavar e secar na mesma lavagem, o que agiliza todo o processo já que não há a necessidade de colocar no varal ou até mesmo depender de sol ou vento para secar; segundo por ser econômico, uma vez que um ciclo custa, na Lavô, por exemplo, a partir de R$15 e inclui sabão e amaciante”, afirma Donaton.

Atenção para as instruções

Todos os edredons e cobertores possuem etiquetas que indicam a forma correta de lavagem e seguir essas instruções é fundamental para garantir a integridade dos itens e, assim, evitar danos. “A maioria das peças podem ser lavadas e secas em máquinas, basta ter atenção nas etiquetas. Para a efetividade do serviço, é indispensável respeitar também a capacidade do cesto medidor”, completa.

Armazenamento correto

Quando o inverno acabar, não se esqueça de guardar corretamente as peças para o próximo ano. “Os sacos de TNT fazem toda diferença na hora de guardar o que só vai ser usado meses depois. Esse material, além de evitar o acúmulo de pó, permite a ventilação do tecido. É bacana, às vezes, abrir as portas dos armários para que ventile um pouco. Esse intervalo pode ser a cada dois meses”, explica.

Fonte: Lavô