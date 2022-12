Como incentivar crianças e os adolescentes na escolha de uma profissão

Aline Zeeberg destacou a importância do respeito à individualidade - Foto: Fernanda Serrano

‘O que você quer ser quando crescer?’. Difícil encontrar quem nunca ouviu ou repetiu esta pergunta que, apesar de simples, está relacionada a conceitos complexos como amadurecimento, expectativas, desejos, vocação e trabalho. Para a psicóloga, psicanalista e orientadora profissional e de carreira ouvida pelo LIBERAL, pais, cuidadores e familiares precisam respeitar a individualidade dos filhos, procurando incentivá-los a decidir sobre seus desejos e futuro.

Desde muito pequenas, as crianças têm contato com o mundo profissional e de trabalho, enquanto estão atentas às atividades das pessoas ao seu redor, conhecendo como essa é uma parte importante da vida. “Então, é muito natural, na própria brincadeira, a criança expressar sobre profissões que deseja seguir ou os adultos perguntarem o que elas querem ser quando crescer”, diz a especialista Aline Zeeberg, que atende em Nova Odessa.

Para incentivar na busca por conhecimentos, neste primeiro momento, Aline recomenda que a família se envolva nas brincadeiras. “A criança se expressa através do brincar, e assim ela pode sentir, fazer e ser uma infinidade de possibilidades. Os pais e responsáveis podem e devem brincar juntos. O brincar é uma parte importantíssima da constituição de um sujeito com desejos e singularidades”, destaca. Entretanto, a psicóloga afirma que, muitas vezes, os pais e as pessoas mais próximas projetam uma escolha ideal nos filhos, tendo como base suas próprias experiências, o desejo de continuidade de suas profissões e suas frustrações. Quando eles não correspondem a esse ideal, de certa forma, tendem a sofrer em suas escolhas, ter dificuldades na escola, demonstrar ansiedade e necessidade de corresponder às expectativas dos outros.

Com a chegada da adolescência, o assunto tende a atingir uma importância maior, com a estruturação da temática vocacional e da dificuldade de lidar com o futuro, que parece tão distante e abstrato, mas, em simultâneo, demanda ações no presente, como a dedicação aos estudos.

“Bohoslavsky (1977), psicólogo especialista em orientação vocacional, diz que ‘para um adolescente, definir o futuro não é somente definir o que fazer, mas fundamentalmente, definir quem ser e, ao mesmo tempo, quem não ser’”, cita Aline.

“Os adolescentes ainda são inseguros quanto aos seus desejos. A escolha sempre diz respeito aos vínculos com os outros. Os pais e pessoas próximas precisam ter sensibilidade e respeitar a individualidade dos adolescentes, procurando incentivá-los a decidir sobre seu futuro e seus desejos. Ou seja, é uma fase delicada que precisa ser tratada com atenção para que o adolescente possa escolher de acordo com suas habilidades e interesses”, acrescenta.

A especialista lembra que os adolescentes se sentem naturalmente coagidos pelas estruturas sociais e, quando também são pressionados pelos pais e cuidadores em relação à profissão e carreira, acabam sentindo-se confusos e ansiosos na escolha de áreas de interesse. “Em algumas situações também podem retornar situações emocionais vivenciadas anteriormente que impedem o desenvolvimento de parte de sua identidade”, acrescenta Aline.

De acordo com ela, sejam os filhos crianças ou adolescentes, o que eles buscam e esperam dos pais é um espaço afetivo seguro. Para oferecer isso, é preciso estar perto, ajudando a lidar com as ansiedades e temores do dia-a-dia.

“Seja na preparação para a escolha profissional ou outras situações, a comunicação é imprescindível. Nesse diálogo, aparecerão oportunidades para se conversar e escutar sobre desejos, futuro e como é preciso se preparar para alcançar tal escolha”, afirma.

Caso ainda haja alguma dificuldade nesse processo, a especialista destaca a importância de buscar a ajuda de um profissional. “A orientação profissional não é uma resposta ao adolescente, mas uma lâmpada para iluminar seu caminho rumo ao seu projeto de vida”, diz.