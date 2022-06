Como higienizar corretamente o travesseiro

É consenso que o sono desempenha um papel vital para saúde e bem-estar. Muito se fala da relevância de uma boa cama no processo de dormir bem, mas até mesmo o travesseiro e todo o enxoval de cama têm papel fundamental nisso. Inclusive, o grau de limpeza de cada item afeta diretamente a maneira como dormimos. De acordo com a National Sleep Foundation, dos Estados Unidos, 73% das pessoas dormem melhor com roupas de cama novas, ou seja, ainda pouco expostas à sujeira, bactérias e ácaros.

Lavar lençóis, fronhas ou capas não se mostra uma tarefa tão complexa. Mas quando o assunto é higienizar o travesseiro, não há muita clareza sobre o que deve ou não ser feito. Este é um tema de atenção para a saúde, visto que travesseiros e colchões são ambientes propícios para a proliferação de ácaros. De acordo com a Emma – The Sleep Company, mais de mil tipos de bactérias vivem no corpo humano. E a cada hora de sono, perde-se em média 1,5 milhão de células da pele, que servem de alimento para os ácaros que vivem na cama e no travesseiro.

Desta forma, a equipe de pesquisas da Emma recomenda que os travesseiros sejam limpos pelo menos duas vezes por ano. Como este processo ainda é envolto de muitas dúvidas, os especialistas elaboraram algumas dicas sobre o que se deve fazer para que travesseiros de espuma estejam sempre limpos.

Aproveitar os dias quentes

O calor do sol é um aliado e evita o uso da secadora de roupas, que poderia danificar o material do travesseiro e, consequentemente, a qualidade do sono. Como a recorrência para a higienização do item é mínima ao longo do ano, escolher épocas mais quentes pode ser uma boa aposta.

Aspirar o travesseiro

Pode parecer um pouco estranho, mas um aspirador de mão pequeno ou um que tenha uma configuração de baixa sucção ou escova de estofamento pode ser uma ótima ferramenta para tirar toda a poeira e possíveis ácaros. Caso se trate de um travesseiro de espuma, basta passar o aspirador lentamente sobre o material, tomando cuidado para não aplicar muita força.

Lavar corretamente

Selecionar uma solução de limpeza

Como a recomendação é a de que se lave à mão o travesseiro de espuma de memória, fazê-lo em uma pia grande ou até mesmo em banheira é indicado. Desta forma, basta usar um detergente suave, de preferência para roupas delicadas, adicionando-o a uma bacia de água para dar início ao processo.

Afundar o travesseiro

Basta então colocar o travesseiro na solução de limpeza selecionada e mergulhá-lo completamente. Em seguida, apertar suavemente o travesseiro e deixar a solução entrar em todas as partes do material, por cerca de dez minutos. Enxaguar.

Na sequência, deve-se remover o travesseiro da solução e escorrer a mistura de detergente da pia ou banheira e, então, apertar a espuma de memória para se livrar do sabão. É importante não torcer a espuma como se faria com uma toalha de banho, pois isso pode danificar o material. Logo após este processo, é só encher a pia ou banheira com água limpa e continuar enxaguando o travesseiro até que a espuma não esteja mais visível.

Secar adequadamente

Novamente, a recomendação dos pesquisadores é a de nunca usar uma secadora de roupas no travesseiro de espuma de memória. Então a melhor técnica é colocá-lo sobre uma superfície plana e seca, de preferência quente e próxima à luz solar direta. Um ventilador também pode ser usado para ajudar a arejar a área e acelerar o processo de secagem. O travesseiro pode levar até 24 horas para secar completamente, dependendo da espessura da espuma.

Opcional: Limpeza local

Se a intenção for limpar apenas algumas áreas específicas do travesseiro, cujas manchas, com o tempo, tornaram-se visíveis, em vez de usar uma pia ou banheira, basta misturar a solução de detergente em uma tigela e pegar um pano de limpeza para esfregar as manchas. Quando terminar de limpar a espuma, pegar, então, um pano novo e mergulhá-lo em água limpa para enxaguar o sabão. Em seguida, colocar o travesseiro em um lugar quente e seco para que ele seque, e pronto!

Uma dica adicional é o uso de bicarbonato de sódio como aliado para refrescar o travesseiro. Este método pode ser empregado caso não se tenha interesse de limpar profundamente o travesseiro, mas apenas tirar um pouco do odor. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio (a fronha deve ser lavada separadamente) e deixá-lo descansar por cerca de uma hora. Em seguida, usar a escova de estofamento ou o aspirador para sugar o excesso de bicarbonato de sódio e, simultaneamente, eliminar ácaros e cabelos. O processo deve ser feito nos dois lados do travesseiro.