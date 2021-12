Como fazer uma festa marcante de Natal ou Réveillon?

As incertezas do cenário transitório entre a pandemia e o pós pandemia ainda deixam muitas pessoas com receio de sair às ruas. Porém, 2021 é o primeiro ano após as restrições que há medidas mais flexíveis. Por isso, há, também, uma grande vontade de celebrar as festas de fim de ano e, para o consultor empresarial e especialista em marketing de experiência, Marvin Akbari, é possível unir o melhor dos dois mundos: segurança e celebração.

Natal e Réveillon em casa: como produzir uma festa marcante? – Foto: Divulgação

“Como um bom italiano, adoro passar datas comemorativas em família, especialmente o Natal. Desde criança sempre fui acostumado com isso e hoje, trabalhando com eventos para o mercado de luxo, trago muito da essência e do carinho que, em família, colocávamos na preparação e organização de tudo para receber os amigos e familiares”, explica.

Para ele, as dificuldades vividas durante o período pandêmico tornaram momentos em família ainda mais relevantes e, por isso, cada detalhe deve ser pensado para tornar a experiência inesquecível, mesmo de casa.

Marvin acredita que o primeiro passo ao organizar um evento é colocar-se no lugar do convidado. “Quando se trata de familiares e amigos, temos a tendência de fazer tudo sem formalidades, mas mesmo que seja um evento informal, conseguimos surpreender e mostrar todo o nosso carinho prestando atenção em todos os detalhes. Por exemplo, pouquíssimos param para fazer um convite físico. Só este pequeno gesto já gera uma emoção muito forte na pessoa que recebe”, exemplifica o especialista.

Akbari defende ainda que este é um momento de trabalho de equipe e que todos os envolvidos no evento podem ajudar a tornar a experiência mais agradável. “É importante impactar a chegada dos convidados, isso mostra como você se preparou para recebê-la e o quanto isso é importante para vocês”, explica.

Um outro ponto imprescindível é a decoração. O consultor empresarial afirma que a magia do evento pode ser facilmente sentida quando há uma decoração bem feita.

“Uma decoração da mesa é importantíssima! Desde flores, velas a outras opções, que vão depender muito do estilo que você quer seguir. Você pode pesquisar algumas sugestões de mesas postas na plataforma do Pinterest para ver qual mais combina com seu estilo e montar conforme a referência. Se faltar alguns itens para a decoração, muitas vezes vale mais a pena comprar do que locar”, aconselha.

Além disso, é importante cuidar da experiência gastronômica, afinal, toda boa festa é lembrada pelo gosto que ela teve, principalmente as comemorações de fim de ano, nas quais a comida é cercada de tradições e pratos típicos do momento.

“Ter um cardápio físico bem feito, também é um detalhe que faz toda a diferença”, pontua. Por fim, Marvin Akbari afirma que um ambiente com uma trilha sonora de qualidade pode transportar as pessoas para dentro do clima do evento. “Prepare uma playlist com antecedência pensando na atmosfera que gostaria de criar e coloque a música num volume que anime a noite, mas que ao mesmo tempo possibilite uma conversa confortável”.