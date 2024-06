Como falar de consumismo e mudar as perspectivas futuras com as crianças

Num mundo onde o consumismo é incentivado e o valor pessoal é frequentemente atrelado aos bens materiais, é fundamental ensinar às crianças que o valor delas não está ligado ao videogame mais recente, ao brinquedo da moda ou ao celular de última geração.

Mas como mudar essa perspectiva para que as próximas gerações encarem a vida de uma maneira menos materialista? O livro “A Coruja que Não Sabe de Nada”, da escritora Caroline Poole, pode oferecer uma resposta a esse dilema.

Caroline Poole narra a aventura de uma corujinha em busca de um cordão perdido que ela acredita carregar toda sua sabedoria – Foto: Divulgação

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Publicada pelo selo Hanoi Kids da Hanoi Editora, a obra narra a aventura de uma corujinha em busca de um cordão perdido que ela acredita carregar toda sua sabedoria. Acompanhada de Isa, uma menina apaixonada pela leitura, a corujinha aprende que suas qualidades não dependem de nenhum objeto.

Utilizando o simbolismo das corujas, que na mitologia grega representam conhecimento e sensatez, a história destaca a importância de apreciar as próprias virtudes sem depender de conquistas materiais ou da validação dos outros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Coruja, eu gostaria que você conseguisse se ver através dos meus olhos. A sua amizade é tão valiosa para mim! Nunca notei o seu cordão, mas eu sempre notei a sua presença”, diz Isa em um trecho do livro.

Educação financeira – Em entrevista ao LIBERAL, Caroline ressaltou a importância de falar sobre consumismo responsável com as crianças como parte de uma educação financeira abrangente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“É essencial mostrar que nenhum bem material substitui o poder de estarmos na presença dos que amamos. O prazer momentâneo de uma compra nunca será maior do que a satisfação de nos sentirmos amados, vistos e celebrados por quem admiramos – pais, cuidadores, amigos, professores”, afirma a autora.

Caroline acredita que um dos maiores desafios dos pais hoje é o tempo que as crianças passam em frente às telas. A internet é um grande mercado onde tudo é vendido, e as crianças são expostas a isso muito cedo. Além disso, a ausência inevitável dos pais, que trabalham o dia inteiro e chegam cansados, compromete o “tempo de qualidade” com os filhos.

“A minha sugestão é simples: tempo. Passem tempo com suas crianças. Digam o quanto elas são importantes! Caminhem juntos, conversem, cantem e dancem com seus pequenos. Leiam para eles. A leitura antes de dormir é uma oportunidade de profunda conexão entre pais e filhos. Estejam presentes inteiramente sempre que possível”, aconselha Caroline.