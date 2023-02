Como estimular a criatividade dos pequenos?

Pequenas intervenções no cotidiano das crianças estimulam brincadeiras potentes; excesso de telas pode prejudicar desenvolvimento

Incentivar atividades com papel ajuda a despertar a criatividade das crianças - Foto: Adobe Stock

Das brincadeiras com os vizinhos de rua à febre dos jogos on-line e redes sociais, a infância sofreu grandes modificações ao longo das últimas décadas. De acordo com especialistas, é preciso estimular atividades que ajudem a desenvolver a criatividade e a imaginação. O uso excessivo de telas, mesmo por crianças muito pequenas, pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades importantes para toda a vida.

“Falar em crianças na idade da Educação Infantil é, necessariamente, falar de brincadeira, também”, afirma a pedagoga Aline Pinto, autora dos materiais voltados à Educação Infantil da Aprende Brasil Educação, plataforma que oferece recursos para potencializar aprendizados. “O brincar não pode ter um papel secundário, precisa estar no centro de todas as ações com crianças dessa faixa etária, principalmente na escola, mas também em casa”, completa.

Confira as dicas

O estímulo pode ser feito com intervenções simples no cotidiano das crianças