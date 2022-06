Como entreter os filhos indo além das telas; veja sugestões

Televisores, tablets, computadores e celulares estão cada vez mais presentes na rotina familiar, integrando momentos de estudo, trabalho e lazer. Mas especialistas recomendam que as telas não sejam a principal fonte de diversão das crianças, e regular o acesso a elas acaba se tornando um dos grandes desafios da família moderna.

Brincadeiras “à moda antiga” ajudam a desenvolver noções importantes para a construção da personalidade da criança – Foto: AdobeStock

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a neuropsicopedagoga Débora Regina Piovesan, que atende em Americana, a criança que não tem momentos longe das telas pode ter como consequências dificuldades sociais e rigidez. Contudo, os principais malefícios são a dificuldade em cumprir regras e ter disciplina, baixa tolerância a frustração e incapacidade de análise objetiva de fatos.

“A brincadeira off-line é importante para o desenvolvimento da psicomotricidade fina e da imaginação, fundamental para que a criança se torne autônoma e protagonista da sua própria aprendizagem, tanto no âmbito cognitivo como social. Através das brincadeiras com o núcleo familiar, a criança aprende a construir a sua socialização”, explica Débora.

De acordo com ela, as brincadeiras “à moda antiga” ajudam a desenvolver noções importantes para a construção da personalidade da criança. “Ela aprende a esperar a sua vez de jogar, respeitar a vez do outro, seguir comandos, dialogar, se colocar enquanto indivíduo único e parte do mundo, que deve ser ouvido e ouvir também”, pontua a especialista.

Débora aponta brincadeiras que podem ser feitas em família, com amigos ou incentivadas em momentos em que a criança esteja sozinha.

Confira as dicas

“Acampadentro”

Montar cabanas na sala, brincar com farolete, fazer mímica e criar sombras de animais na parede, imitar barulho de bichos como se estivesse em uma floresta, etc. A brincadeira favorece a imaginação e desperta os sentidos. A criação de figuras de animais projetadas com as mãos na parede auxilia na psicomotricidade fina.

Brincadeira favorece a imaginação e desperta os sentidos – Foto: AdobeStock

Pense fora da caixa

O jogo estimula a memória, melhora o repertório de vocabulário, repercute na conexão familiar com reforços positivos e pode ajudar a diminuir a ansiedade em viagens curtas de carro. Para brincar, basta lançar uma temática, “praia”, por exemplo. Então cada participante deve relacionar o tema a outra palavra, como “conchinhas”, “areia” ou “mar”. Depois que o tema for esgotado, basta mudar e começar novamente.

Passatempos

Montar quebra-cabeças, Tan Gram (um quebra-cabeças geométrico chinês que permite a formação figuras), cubo mágico, sudoku, “stop”, caça-palavras ou palavras-cruzadas podem ser boas opções para crianças em idade escolar, auxiliando no aprendizado e no raciocínio.

Jogos de tabuleiro

Detetive, Cara a Cara, Banco Imobiliário, Xadrez, Dama, Dominó… são infinitas possibilidades, com diferentes temas, para todos os perfis de jogadores. Prefira as opções que estimulem o raciocínio lógico e possam ser inseridas respeitando a idade da criança menor, se estiverem em grupo.

Experiências na cozinha

Sempre com a companhia e supervisão de um adulto, observar fenômenos como a água em temperatura ambiente, em ebulição, formando gotas na tampa da chaleira, em cubo de gelo. Participar de receitas simples, como gelo com frutas, por exemplo, escolhendo, cortando, colocando nas forminhas e degustando após congelado.