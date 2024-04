Como e quando dar tchau para chupeta e mamadeira

A chupeta e a mamadeira são companheiras constantes na infância de muitas crianças. No entanto, chega um momento em que é necessário dar adeus a ambas, para garantir o desenvolvimento saudável e a independência dos pequenos. Mas como e quando fazer essa transição?

Segundo a professora Eliana Vellozo, doutora em Pediatria pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)/EPM (Escola Paulista de Medicina), se a opção for por oferecer chupeta à criança, recomenda-se que o uso seja limitado até 1 ano de idade e a introdução ocorra após a amamentação estar estabelecida, ou seja, com o bebê mamando bem, ganhando peso por mais de duas semanas e a mãe sem fissuras ou dores no momento de amamentar.

Pela Associação Brasileira de Odontopediatria e o Ministério da Saúde, a idade máxima para a eliminação da chupeta é aos 3 anos de idade. No entanto, o período ideal e indicado, para uma remoção gradual, é no máximo aos dois anos de idade, alerta a pediatra.

Psicólogo clínico de Americana, Anderson Godoy afirma que os impactos do uso prolongado de chupeta, bem como de mamadeiras, no desenvolvimento das crianças, podem ser físicos e emocionais.

Os físicos englobam desmame precoce, alterações na face e na cavidade da boca, muitas vezes atingindo os dentes e problemas na fala e hábito de respirar pela boca.

As chupetas são potenciais reservatórios de infecção, podendo afetar a saúde do bebê – Foto: Adobe Stock

Já os emocionais incluem necessidade da mamadeira e chupeta para se acalmar, para dormir, para lidar com angústia de separação dos pais, ou adaptação de outros cuidadores, ansiedade, medos.

“A criança vai entendendo que esses objetos desenvolvem uma função para além da sucção e do alimentar”, afirma.

Eliana complementa que o uso de chupeta por crianças que já adquiriram a fala, muitas vezes em idades avançadas como 7, 8 e até mesmo 10 anos de idade, é um sinal de alerta.

“Os pais precisam buscar orientação para verificar sobre o que se passa emocionalmente com elas e qual a função psíquica da chupeta na vida dessas crianças. Cientes do motivo, poderão oferecer a elas uma conduta afetiva que possa ajudá-las na elaboração do problema e, assim, a chupeta poderá ser abandonada”, diz.

E ainda, afirma a pediatra, as chupetas são potenciais reservatórios de infecção, podendo afetar o sistema imunológico das crianças. O uso está associado a uma maior incidência de doenças como diarreia, respiração ruidosa, asma, vômitos, febre, aftas e candidíase oral.

Como saber que chegou a hora de dizer adeus

Para saber quando a criança está pronta para largar a mamadeira e a chupeta, o psicólogo orienta observar o comportamento da mesma.

“Quando ela começa a não demonstrar tanto interesse mais no uso da chupeta e da mamadeira, se ela consegue dormir sem, se ela nem lembra mais de pedir”, sugere.

Godoy explica que a fase da mamadeira e da chupeta é aquela na qual a criança conhece o mundo através da oralidade, buscando conforto e segurança. No entanto, quando ela começa a adquirir mais autonomia, como controlar suas necessidades fisiológicas e desenvolver habilidades motoras finas, é hora de considerar a retirada da mamadeira e da chupeta.

Segundo a doutora em pediatria, Eliana Vellozo, a coordenação motora fina desempenha um papel importante nesse processo. À medida que a criança desenvolve a capacidade de segurar objetos com os dedos, como um copo, ela está demonstrando mais firmeza e controle. “Quanto mais ela tiver firmeza para segurar um copo sozinho, mais é chegada a hora de tirar a mamadeira e os bicos”, explica.

Para auxiliar nesse processo, os pais podem começar oferecendo copos com asas laterais, o que ajuda no desenvolvimento da coordenação motora e dá à criança uma sensação de segurança ao segura-lo.

Resista, ele vai pedir!

Retirar a chupeta e a mamadeira não é um momento fácil para os pais e cuidadores, mas é preciso ter firmeza e segurança no que está fazendo.

“É preciso entender se a resistência e relutância estão atreladas a algum aspecto emocional, como medo, ansiedade, insegurança, vergonha, dificuldade de separação. Os pais precisam estar atentos e vigilantes ao que a criança expressa”, diz o psicólogo.

O especialista afirma que as recaídas vão acontecer, mas os pais precisam ter firmeza e segurança na decisão que tomaram e serem criativos.

“Trazer a criança para ser a protagonista desse momento, fazer com que ela reflita sobre isso. Que ela entenda o momento de deixar de lado a mamadeira e a chupeta. Os pais precisam incentivar a autonomia, dizer frases afirmativas e a cada progresso da criança, reconhecer esse momento como algo positivo e de crescimento”.

Para cada família uma estratégia

Para cada família e cada criança o conjunto de estratégias utilizadas será diferente, porque as famílias possuem dinâmicas diferentes. Por isso, destaca Eliana Vellozo, é muito importante a orientação individualizada aos pais.

Para a professora da Unifesp, a idade da criança desempenha um papel importante no manejo do choro e na busca por conforto. Estratégias como oferecer o peito se a criança apresentar sinais de fome, segurá-la firmemente no colo, cantar, praticar contato pele a pele, dar banho, ou oferecer mordedores podem ajudar a acalmar o bebê, além de fortalecer o vínculo entre pais e filhos.

No entanto, Eliana ressalta que é fundamental que os pais compreendam o papel da chupeta nesse contexto. Embora possa acalmar a criança temporariamente, ela não atende necessidades mais profundas. “A criança acaba se conformando com o prazer que lhe é oferecido, ainda que paliativo”, explica.

A abordagem gradual é fundamental nesse processo. Trocar a chupeta por brincadeiras, passeios ou histórias, ou substituir o bico por um copo com o personagem favorito da criança, pode ajudar a tornar a transição mais suave e natural. “É importante envolver a criança no processo, conversando com ela e explicando as mudanças com calma”.