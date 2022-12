Como cuidar das manchas nas roupas nas festas de fim de ano

É importante ficar de olho nas etiquetas das peças para agir de acordo com as indicações do fabricante - Foto: Divulgação

As confraternizações de Natal e Ano Novo estão aí. E neste clima de fim de ano, reunir a família e amigos para brindar a virada do ano são momentos marcantes. E quando dizemos marcantes, nem as roupas escapam. Nos momentos dos brindes, imprevistos podem acontecer: o balançar do líquido pode respingar em sua roupa ou até mesmo quando for comer algo e algum molho respinga. O especialista em higienização da Quality Lavanderia, José Previero, aponta dicas para eliminar manchas indesejáveis e recuperar suas roupas.

Manchou, limpou. Se demorarmos muito para lavar a mancha, ela se fixará com mais rigor nas fibras do tecido, tornando mais difícil a sua remoção. Desta forma, quando limpamos a mancha de imediato somente com água fria, mesmo que para retirar somente o excesso, ela sairá com mais facilidade quando a peça for posteriormente lavada.

Lavagem completa. Há manchas que nos trazem um pouco mais de dificuldade para a remoção, neste caso, recomenda-se a utilização de alvejante. “Antes de alvejar qualquer roupa, no entanto, é necessária uma pré-lavagem com água fria e sabão, caso contrário, ao inserir o alvejante direto na peça, a mancha pode se fixar no tecido, em vez de ser retirada”, explica Previero.

Bebidas. As manchas causadas pelos vinhos tintos requerem, além da lavagem, que a peça fique de molho no alvejante. Para peças brancas, pode-se utilizar alvejante clorado, já para peça coloridas o alvejante deve ser a base de peróxido de hidrogênio. Na utilização do alvejante oxigenado é necessário diluí-lo na água quente para mais eficiência. Para manchas causadas por sucos e refrigerantes, o processo de lavagem é o mesmo. “Geralmente, o álcool sai com facilidade da maioria dos tecidos. A seda é uma exceção, pois poderá destruir os corantes desse tecido, que acaba saindo na lavagem, junto com a mancha, deixando a roupa desbotada”, afirma o especialista.

Gorduras. As manchas causadas pela gordura quente, são um pouco mais complicadas para remover. Para isso, é necessário a utilização de uma solução com pequena quantidade de detergente de cozinha (65%) e removedor tipo varsol (35%). Basta aplicar a solução no local, friccionando com delicadeza. Deixa a solução agir por 5 minutos e depois lave normalmente.

Molho. Os molhos podem ser lavados com água fria e sabão. Se houver excesso de gordura, use a solução acima.

Frutas. As frutas podem ser grandes vilãs, no caso, aquelas que com excesso de corante, por exemplo, amora, cereja e ameixa. Além dos cuidados básicos de lavar com sabão e água fria, há necessidade de utilizar alvejante oxigenado e água quente.