Como cuidar da saúde das crianças e adolescentes no inverno

A estação mais fria do ano chegou baixando as temperaturas. O inverno provoca queda nos termômetros em todo país, causando doenças respiratórias e o declínio da imunidade, por isso é importante que pais e responsáveis fiquem atentos à saúde, sobretudo com as crianças e adolescentes.

Para a nutricionista do Marista Escola Social Ecológica, Gizelle Machado Bogatin, o inverno promove mudanças fisiológicas e comportamentais. “Nesta época, a tendência natural do nosso organismo de equilibrar a temperatura corporal leva a um aumento do apetite, muitas vezes direcionado para alimentos calóricos, gordurosos e ricos em carboidratos simples. Além disso, o inverno também é marcado por um declínio da imunidade, tornando-nos mais suscetíveis a doenças respiratórias. Nesse contexto, uma alimentação rica em nutrientes é essencial para fortalecer as defesas do organismo.

Hidratação também é preocupação no período

Outro aspecto que muitas vezes é negligenciado no inverno é a hidratação. “O frio inibe a sensação de sede, o que pode levar a uma ingestão insuficiente de líquidos. Dentre os cuidados importantes está o consumo de ao menos 2 litros de água, investir em alimentos naturais ricos em nutrientes como frutas da época, caldos, sopas com variedade de legumes, verduras e proteínas magras”, reforça a nutricionista.

Atenção às doenças respiratórias

Uma dieta rica em vitaminas, minerais e antioxidantes pode ajudar a proteger o tecido pulmonar, reduzir a inflamação e combater os radicais livres que podem causar danos celulares. Gizele reforça a importância de fortalecer o sistema imunológico “É importante focar em alimentos e bebidas que ofereçam suporte nutricional adequado, alimentos ricos em vitamina C: como laranja, limão, kiwi, morangos, pimentão, brócolis”.

Para os pais e responsáveis a nutricionista dá dicas de alimentos e nutrientes para o inverno

Priorize alimentos integrais e nutritivos: carboidratos integrais como pão integral, quinoa, aveia, que fornecem energia e saciedade por mais tempo.

Inclua proteínas magras e de alto valor biológico, como peito de frango, patinho e leguminosas (feijões, lentilha, grão de bico)

Ofereça frutas da estação, como laranja, ponkan e limão, ricas em vitamina C para fortalecer a imunidade.

Sirva vegetais como brócolis, couve e espinafre, ricos em vitaminas, minerais e fibras.

Forneça gorduras saudáveis, como castanhas, nozes, amêndoas, sementes de chia e linhaça, e azeite de oliva.

Incentive as crianças a beber água regularmente ao longo do dia.

Ofereça sucos naturais sem açúcar e chás de ervas sem adoçar.

Prepare sopas e caldos nutritivos.