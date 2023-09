Como conversar sobre sexualidade com filhos entrando na adolescência

Primeira infância, infância, pré-adolescência e adolescência são fases de desenvolvimento que trazem novidades e, muitas vezes, exigem das famílias compreensão e acolhimento. Perceber que a filha ou filho está amadurecendo e tem desejos sexuais pode ser chocante para boa parte dos pais, que nem sempre sabem como reagir. Para especialista ouvida pelo LIBERAL, o momento demanda informação e conversas informais que irão contribuir inclusive para a saúde do pré-adolescente ou adolescente.

“Normalmente os pais enxergam seus filhos como crianças, e não como pré-adolescentes ou adolescentes. Mas perceber que existem fases na vida é muito importante para que possam conversar. Muitos não têm desejos sexuais, e está tudo bem. Mas quando o pré-adolescente ou adolescente demonstra um desejo sexual e chega ao fato da masturbação, é necessário uma conversa”, introduz Marta Maria Pasquali, professora, palestrante e consultora em sexualidade educacional que atua em Americana.

Marta Maria Pasquali é professora, palestrante e consultora em sexualidade educacional em Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Antes de dar esse importante passo, de conversar com o filho ou filha sobre sexualidade e masturbação, é fundamental que os adultos entendam sobre o assunto, a partir de fontes confiáveis de informação. Além disso, é essencial que não encarem a conversa como um confronto ou uma aula, e sim como um papo descontraído.

“Ao perceber que a masturbação está ocorrendo, pergunte, informalmente, o que está acontecendo, se está sentindo alguma coisa, um desejo diferente. É muito normal que nessa fase a gente comece a se descobrir, descobrir partes do corpo que até então não eram notadas”, orienta Marta.

“Confrontar os filhos é causar medo, causar terror, dizer que isso é proibido, não pode, é feio, é pecado. Na hora, recomenda-se que não interrompa a masturbação, porque pode causar um dano psíquico. Depois, entrar em uma conversa informal, aproveitar oportunidades de músicas, filmes ou novelas, para conversar com seus filhos. Não apenas sobre masturbação, mas sobre sexualidade como um todo”, complementa.

Ao demonstrar abertura para conversar sobre sexualidade, as famílias podem evitar que o pré-adolescente ou adolescente busque informações com amigos ou pela internet, o que pode ser perigoso e causar danos à saúde. Orientar sobre cumprimento de unhas, higiene das mãos, produtos adequados para lubrificação e principalmente que a sexualidade pode ser explorada em ambientes privados, e não públicos, é de extrema importância.

TABU. Almoço de domingo, família reunida e repentinamente surge um comentário sobre sexo. Ao invés de tratar sobre o assunto com naturalidade e respeito, imediatamente as feições dos adultos mudam, assumindo seriedade ou deboche.

Para Marta, esse exemplo bastante comum demonstra como a sociedade moderna ainda trata a sexualidade como tabu. Ao processar a cena, o pré-adolescente ou adolescente pode entender que se trata de um tema proibido e se sentir retraído quando precisar conversar.

Segundo a especialista, embora seja difícil, a família precisa encarar a educação sexual com a mesma importância com que trata a educação ambiental, social ou financeira. “Desmistificar o tabu e abordar a sexualidade com os filhos é o ponto principal”, pontua.