Como chocolate pode ser benéfico para os estudos

Uma pesquisa publicada pelo portal Frontiers in Nutrition aponta que o chocolate pode ser eficaz para concentração, memória, raciocínio e retenção de dados visuais, pois devido à presença de flavonóides no cacau, o consumo de chocolate oferece ganhos para a área cognitiva do cérebro. Além disso, por conter ação antioxidante, contribui para a absorção de vitaminas.

Paulo Victor Scherrer, diretor de Growth na Gama Ensino e professor de Biologia na Gama Pré-Vestibular, explica que os alunos podem incluir o chocolate na rotina de estudos já que, além dos benefícios cientificamente comprovados, geralmente são alimentos prazerosos que relaxam os estudantes nesse período de angústia pré-vestibular.

“As pessoas não se alimentam apenas por necessidade biológica ou nutritiva. O consumo de chocolate também está diretamente ligado ao nosso comportamento e até mesmo às emoções, que costumam estar afloradas nos períodos de estudos e provas”, explica.

Além dos benefícios na área cognitiva, o chocolate ajuda a controlar a ansiedade. Segundo estudo da Universidade New South Wales, de Sidney, Austrália, ele produz no cérebro a mesma resposta química que potentes remédios anti ansiedade, os ansiolíticos. Entretanto, vale ressaltar que essas são propriedades do cacau. Ou seja, quanto maior a porcentagem de cacau, maiores serão os benefícios. Já os chocolates que possuem maior concentração de açúcar, o resultado pode não ser o que se deseja. O ideal seria preferir os chocolates com mais de 60% de cacau.

O professor explica que a ansiedade durante o período pré-vestibular é comum, pois é um momento de muitas novidades e como toda novidade, causa uma certa estranheza no início. “O importante é que eles encontrem métodos prazerosos de aliviar o estresse e aumentar a produtividade de forma saudável”, pontua.

Fonte: Gama Pré-Vestibular

A Gama Pré-Vestibular é um curso preparatório, com aulas online ao vivo. Utiliza a tecnologia desenvolvida pela Gama Ensino com base em Inteligência Artificial, para gerar uma jornada personalizada para cada aluno, o que direciona o estudo e eleva seus resultados. A tecnologia permite personalizar a grade curricular do aluno, entendendo seus pontos fortes e fracos, para aumentar o rendimento nas provas e as chances de aprovação.O resultado é uma taxa de aprovação de 80%, sendo que 60% desses alunos passam em uma Universidade Federal. Além das aulas e da grade curricular personalizada, ainda conta com uma plataforma, com ferramentas que auxiliam o aluno durante sua jornada em ano de vestibular.Mais informações no site: gamaprevest.comInformações à imprensa:Seven PRgama@sevenpr.com.br