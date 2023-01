Como armazenar as sobras das festas no final do ano

Preparar uma mesa farta é uma tradição nas festas de final de ano, mas é preciso ter responsabilidade e evitar o desperdício. Para isso, o congelamento de alimentos é uma boa opção para reutilizar as sobras.

A coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Amália Fernanda Costa, informa que, em geral, o congelamento retarda significativamente todos os processos químicos e microbiológicos que deterioram os alimentos. No entanto, ela alerta que congelar sobras exige atenção.

“Para não correr riscos, o indicado é servir apenas o que será consumido na hora e deixar o restante na geladeira, para aquecer quando for à mesa”, explica a docente. “Em linhas gerais, quase todos os alimentos suportam o processo de congelamento, mas isso deve ser feito com porções individuais ou familiares, para uso em uma única refeição. Não é recomendado fazer isso se a comida ficou exposta por mais de 1h em temperatura ambiente”, alerta.

De acordo com Amália, antes de colocar refeições prontas no congelador, algumas condições devem ser observadas. “O alimento deve estar em condições adequadas de consumo, e para isso, é ideal que o seu preparo siga as regras de higiene. Os utensílios utilizados devem estar limpos e o aspecto dos ingredientes precisam estar bons, assim é possível evitar intoxicação alimentar”, orienta a nutricionista.

As exceções são as folhas cruas usadas no preparo de saladas, a maionese, os cremes à base de amido e de leite e ovos inteiros com casca. Nunca se deve “recongelar” o alimento que foi descongelado. “Após o degelo, os microrganismos começam a se multiplicar novamente. A porção deve ficar na geladeira por 12h e, depois, aquecida no micro-ondas”, explica. “No fogão, o processo pode ser feito diretamente no fogo”, orienta.

A organização é um passo fundamental no processo e a validade do alimento congelado depende das características diversas, podendo variar entre 1 e 12 meses. “É imprescindível verificar a etiqueta de identificação do produto, com sua data de validade”, indica.

Confira algumas dicas de tempo para conservação dos alimentos no congelador.