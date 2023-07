Como aproveitar as férias escolares com as crianças

Especialista ajuda a incluir os pequenos no planejamento e indica alternativas que não pesam no orçamento

Com o período de férias escolares chegando, os pais começam a pensar em alternativas para entreter as crianças, e que não impactem tanto no orçamento.

Para ajudar a família a tornar as férias divertidas sem causar tanto impacto financeiro, a especialista em desenvolvimento humano e financeiro Tamirys Machado elencou algumas dicas. Ela lembra que o mais importante é a qualidade do tempo que se passa em família, quer seja em uma atividade ao ar livre ou em viagem. “As crianças querem a presença e a atenção dos pais”, ressalta.

TETO DE GASTOS

Defina o máximo que se pode gastar durante as férias. “O que pesa são as pequenas compras, despesas ocultas como um sorvete ou um brinquedinho, que esquecemos de computar. Inclua as crianças nesse planejamento, aceite sugestões, explique com paciência e sugira alternativas”, destaca.

PROGRAME-SE

Para viagens, vale pesquisar com calma e experimentar destinos mais acessíveis. Os preços variam dependendo do roteiro e algumas cidades oferecem pontos turísticos gratuitos ou a preços populares. “Tudo que é programado com antecedência tem melhores preços e pensar de forma mais estratégica, trabalhando melhor o dinheiro, ajuda a evitar apuros”, conceitua a educadora financeira, que complementa: “Turismo de um dia em cidades vizinhas também são econômicos, convidar pessoas para dividir o combustível, tudo é questão de estratégia”.

DEIXE O CARTÃO EM CASA

“Durante as férias, a tendência é estourar o limite. Sempre que entramos em um período que não é do cotidiano, gastamos mais”, esclarece. Passeios ao shopping devem ser planejados, porque oferecem cinema, brinquedos, praça de alimentação e mais. “Planeje e informe as crianças onde irão e quanto podem gastar. Assim, evita-se o descontrole financeiro de um lado e a frustração da criança de outro”, explica.

LEVE AS CRIANÇAS ÀS COMPRAS

Levá-los ao supermercado com planejamento, para Tamirys, é um ótimo exercício para introduzir educação financeira na vida da criança e do adolescente. “Dá a elas uma visão real do que é caro ou barato, limitações de gastos para o que é essencial e o que é supérfluo. De quebra, ainda aprendem o que são itens de necessidade e itens de desejo, quanto custa comprar aquilo que querem e passam a ter mais consciência”, exemplifica.

TEMPO DE QUALIDADE

As crianças se divertem com passeios ao ar livre. “O tempo de qualidade com as crianças independe de situação financeira”, orienta a especialista, que sugere passeios no parque com piquenique, playground, jogar bola e brincar de pega-pega. À noite, acampar na sala com barracas improvisadas com lençóis, noite do pijama e filmes, tempo de leitura. Outra sugestão barata é programar passeios a zoológico, centros culturais, bibliotecas, ou visitar algum parente, onde possa se hospedar gastando pouco.

DESPERTE A IMAGINAÇÃO

As crianças são muito inventivas e podem criar suas próprias brincadeiras e jogos com cartolina, caixas de papelão e diversos materiais recicláveis. “Vale também brincar de detetive pelo bairro fotografando plantas, flores, casas com arquitetura antiga, até a fachada de teatros ou museus e outros lugares históricos. Geralmente, as prefeituras divulgam em seus sites a programação de férias, que sempre tem atividades gratuitas”, conclui a especialista.