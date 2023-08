Como ajudar os filhos na compreensão e expressão de emoções?

Sensíveis desde sempre, os bebês comunicam suas emoções, incômodos e necessidades através do choro. Conforme se desenvolvem, aprendem novas formas de expressão das emoções, tendo como principais recursos os olhares, a fala, gestos corporais e comportamentos. Pais e cuidadores desempenham um papel fundamental na construção da expressão das emoções das crianças, já que elas aprendem novos recursos principalmente através da imitação.

Sobre este assunto, a reportagem conversou com Anderson Godoy, pai e psicólogo clínico especialista na abordagem da psicoterapia corporal, com dez anos de experiência no atendimento a crianças, adolescentes e adultos em Americana.

Anderson Godoy é pai e psicólogo clínico especialista na abordagem da psicoterapia corporal; ele atende em Americana há 10 anos – Foto: Marcos Misturini

Para ele, oferecer uma relação com base na segurança e no afeto promove um espaço de confiança, assim as expressões dos sentimentos – tanto da criança, quanto do adulto – podem ser compartilhadas. Nessa troca, os pequenos podem aperfeiçoar emoções e comportamentos diante de cada experiência.

Embora esse cuidado não seja capaz de garantir adultos mais felizes e satisfeitos, contribui para a criação de adolescentes e adultos mais assertivos e capazes de lidar com as circunstâncias da vida, sejam elas positivas ou negativas. “Sempre é tempo de iniciar esse processo, não importa a idade, mas o quanto antes é o ideal”, afirma Anderson.

O especialista destaca a importância de os adultos compreenderem as próprias emoções antes de lidarem com as manifestações das crianças. “Precisam estar com suas ‘feridas’ cicatrizadas. Muitos comportamentos das crianças podem mostrar uma questão emocional do adulto que está nessa interação. Minha sugestão é sempre o autoconhecimento. Há diversas técnicas para isso, mas a psicoterapia é uma ferramenta importantíssima. Assim o adulto vai olhar suas emoções, diferenciar do que a criança está apresentando e vai conseguir atuar nessa relação”, diz.

Normalmente, os conteúdos sobre o incentivo da inteligência emocional nas crianças sugerem um passo-a-passo com três etapas no momento em que as emoções são expressadas: identificação do sentimento, explicação do sentimento e facilitação da superação do mesmo.

Em um contexto em que a nossa sociedade sofre com falta de interação, falta de autoconhecimento e muitos estímulos vindos do mundo on-line, o psicólogo afirma que as ferramentas, atividades ou brincadeiras que estimulam a comunicação e a auto observação são muito bem-vindas.

“Sempre oriento reservar 5 a 10 minutos para cada um compartilhar situações positivas e negativas que viveram no dia e como cada um resolveu a situação. Oriento os pais a utilizarem uma linguagem adequada para as crianças. Se o pai sentiu raiva e considera que foi ruim, contar o que sentiu, descrever no seu corpo, o que fez para contornar a situação e como se sentiu depois”, exemplifica.

Para que as famílias possam se aprofundar neste tema, o especialista indica o livro infantil “A Casa de Pedro”, escrito pela psicóloga Ciça Rocha, que convida ao aprendizado sobre inteligência emocional desde cedo. Para os pais, ele sugere a leitura de “O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido (e seus filhos ficarão gratos por você ler)”, da psicoterapeuta Philippa Perry.

EMOÇÕES NA ADOLESCÊNCIA

Embora a atenção com a inteligência emocional dos filhos precise iniciar logo na primeira infância, Anderson alerta para as particularidades da adolescência, que demandam ainda mais cuidado.

“Essa fase é cercada de descobertas e frustrações e vemos que muitos buscam o isolamento como forma de lidar com as emoções. Os pais, cuidadores e as escolas precisam incentivar o autoconhecimento, estar atento aos comportamentos e sinais que o adolescente dá através das suas atitudes”, afirma.

“Muitos utilizam o celular e as redes sociais como forma de expressão das emoções e os pais e cuidadores precisam ter acesso a esses conteúdos virtuais”, orienta o psicólogo clínico, que destaca a relevância do esporte ou atividades físicas para interação, socialização e forma de autocuidado.