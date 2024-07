Como ajudar os filhos a lidar com a separação dos pais

A separação dos pais é um momento delicado na vida de qualquer criança e adolescente. Envolve sentimentos complexos e mudanças significativas na rotina e na dinâmica familiar. Por isso, é fundamental que os pais estejam atentos às necessidades emocionais dos filhos durante esse período.

Segundo a psicóloga clínica Bárbara Saddy, mesmo quando uma separação é amigável e a guarda é compartilhada, trata-se de uma grande mudança na rotina, nos projetos de futuro e nas relações entre os membros da família. “Isso inaugura um processo de luto, com o qual cada um vai lidar à sua maneira”.

Segundo a especialista, no senso comum, a palavra luto é usada apenas diante da morte de alguém querido. No entanto, o luto é vivenciado sempre que perdemos alguém ou algo significativo, como uma demissão, um diagnóstico, uma mudança de escola ou cidade, e uma separação.

“Quando um casamento acaba, muitas esferas da vida do casal e da criança também terminam, e todos precisarão de tempo e de apoio para a elaboração e a reconstrução de outros modos de viver e relacionar-se”, explica.

Converse com seu filho

É importante que os pais expliquem a separação de forma clara e apropriada para a idade dos filhos. Evitem detalhes excessivos que possam causar confusão ou angústia. O foco deve ser na mensagem de que a separação é uma decisão dos adultos e que as crianças não têm culpa nenhuma no processo.

“Informe também o que vai mudar na rotina dela e o que permanecerá igual. Se o filho estiver em idade pré-escolar, fazer um calendário visual com os dias em que ele vai estar com cada genitor pode ajudar”, sugere Bárbara.

A psicóloga também chama atenção para a importância de reconhecer os sentimentos dos filhos. “Eles podem sentir tristeza, raiva, confusão ou medo. Diga que é normal ter esses sentimentos e que você está ali para ouvi-los e apoiá-los. Compartilhe também alguns de seus próprios sentimentos, mostrando que é normal sentir-se triste às vezes”.

Escute seu filho

Bárbara afirma que muitas vezes, na tentativa de proteger crianças e jovens, os pais negam ou diminuem seus sentimentos, deixando-os sozinhos com suas emoções.

“Escutar e ajudar a dar nome aos sentimentos, como raiva e tristeza, permite que expressem suas dificuldades e recebam o apoio necessário. Não force a criança a falar, mas esteja disponível para ouvir quando ela estiver pronta”, diz.

Respeitem-se

Conflitos frequentes entre pais podem prejudicar emocionalmente as crianças. Por isso, a psicóloga orienta aos responsáveis evitar brigas na frente dos filhos e não os fazer escolher lados.

Resolva queixas diretamente com o outro adulto e não critique o comportamento do ex para a criança. Procurem manter um bom relacionamento, a menos que haja casos de violência ou negligência. E se a criança se distanciar do outro genitor, converse para entender e encontrar soluções juntos”.

Fiquem atentos

Algumas crianças e adolescentes enfrentam o divórcio dos pais com facilidade, enquanto outras têm dificuldades. Sentimentos dolorosos são normais, mas o amor dos cuidadores e a segurança de novas rotinas ajudam na adaptação.

Fique atento a sinais persistentes de problemas, como distúrbios do sono, queixas escolares, abuso de substâncias, autolesão, distúrbios alimentares, explosões de raiva ou desinteresse em atividades. Nesses casos, a psicóloga recomenda consultar um pediatra, hebiatra, equipe escolar ou um psicólogo infantil.