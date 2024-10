Como a infância pode ser aproveitada com saúde e equilíbrio

Segundo o Glossário Temático “Alimentação e Nutrição”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, a alimentação saudável pode ser definida como um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos e de acordo com as fases do curso da vida. Para isso, deve ser acessível, saborosa, variada, colorida, harmônica e segura.

“O que temos observado atualmente no Brasil é uma alimentação desregulada, tanto que o Atlas Mundial da Obesidade 2024, da Federação Mundial de Obesidade, projeta que até 2035, 50% das crianças e adolescentes brasileiros entre 5 e 19 anos terão obesidade ou sobrepeso. O país tem taxas de obesidade infantil mais altas que a média global, sendo que 14,2% das crianças com menos de 5 anos de idade já têm excesso de peso. Assim, é fundamental enfatizar o tema, expandindo o olhar sobre a importância dos alimentos no dia a dia”, explica o engenheiro de alimentos e CEO da Baldoni, Daniel Cavalcante.

Pensando nos cuidados durante a primeira fase da vida, incluindo a descoberta de novas categorias de alimentos, Baldoni, marca eleita por cinco vezes consecutivas com o melhor mel do Brasil, segundo o Congresso Brasileiro de Apicultura, traz cinco itens fundamentais para incentivar a diminuição do colesterol e contribuir com a saúde infantil de maneira simples. As dicas são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Confira!

Priorizar: atividade física – O movimento constante é um hábito importante para os pequenos.

Evitar: muito tempo de tela (TV, videogame, tablets, smartphones).

Preferir: brincadeiras ao ar livre – corridas, esportes em geral.

Evitar: alimentos ultraprocessados em geral – bolo, chocolate, sorvete, hambúrguer, batata frita, refrigerante e frituras.

Preferir: alimentos naturais – verduras, legumes e frutas, peixe e frango, leite, queijo branco. “O consumo desses alimentos está associado ao bom desenvolvimento físico e cognitivo e, portanto, deve ser priorizado. Além disso, quando se pensa no desenvolvimento ao longo da infância, é essencial considerar aspectos ambientais e comportamentais. Nesse sentido, se os pais têm o hábito de se alimentar corretamente no dia a dia, é mais fácil incentivar a criança a experimentar novos sabores em sua rotina”, destaca Cavalcante. E isso vale para o consumo de açúcar, que deve ser equilibrado a fim de evitar o surgimento de diversas doenças.

“O mel em pequena quantidade pode ser um excelente substituto do açúcar refinado, agregando diversas vitaminas à saúde da criança, como cálcio, ferro, potássio e magnésio. O alimento contribui não só para o bom funcionamento do intestino, mas da saúde como um todo, sendo rico em nutrientes, capaz de favorecer a regulação da pressão arterial e reduzir o risco de câncer e dos níveis de colesterol. Em pequenas porções, adoça diversas receitas e até bebidas, mas lembrando que o alimento só pode ser consumido por crianças a partir dos 2 anos”, esclarece.

Dicas para incluir o mel na rotina infantil

Para começar o dia com uma refeição rica em nutrientes, um toast com queijo e mel pode ser uma opção equilibrada, além de bowl com iogurte, frutas diversas, granola e mel Baldoni. Já para a hora do recreio, sanduíche com carnes magras como frango ou peito de peru são boas alternativas, além de wraps e torradas integrais. Como opções de sobremesas, muffin integral, cookies saudáveis e panquecas de banana podem ser adoçados moderadamente com mel.

Receita prática para o café da manhã

Agora que você já conhece os benefícios do mel para a saúde da criança, é hora de aprender uma receita prática e saborosa utilizando o ingrediente. Para o lanchinho dos pequenos, Baldoni traz como sugestão o Toast de Ricota com frutas vermelhas e mel, perfeitamente equilibrado com a cremosidade do queijo e o toque especial do mel Baldoni com frutas. Confira o passo a passo e aproveite!

Ingredientes:

1 fatia de pão crocante ou 2 fatias de baguete

1–2 colheres de creme de ricota

¼ xícara de mirtilos, amoras-pretas, framboesas ou morangos

1-2 colheres de chá de mel Baldoni de sua preferência



Modo de preparo:

Toste 1 fatia de pão crocante ou 2 fatias de baguete até dourar, cerca de 3 a 5 minutos. Deixe a torrada esfriar um pouco. Espalhe 1, 2 colheres de creme de ricota uniformemente sobre as torradas. Cubra com 1/4 xícara de mirtilos, framboesas, amoras fatiadas ou morangos fatiados. Espalhe 1, 2 colheres de chá de mel.

Sirva imediatamente.

Dica extra: Complemente o toast com a geleia Baldoni de sua preferência, que vem com pedaços de frutas e adoçada com mel no lugar do açúcar refinado, disponível em diversas opções de sabores.

Para conhecer o portfólio completo da Baldoni, acesse www.loja.baldoni.com.br

