Começando o ano com a casa em dia

Reformar a casa é algo bem comum para quem quer começar o ano com novos ares, mas quem não pensa em dar um passo tão grande como esse, investir em uma boa organização e adquirir novos acessórios que agreguem funcionalidade à rotina, também é uma excelente opção para começar 2022 de forma agradável e fluida, com tudo em seu devido lugar.

Confira acessórios selecionados pela Ordene, marca que oferece soluções criativas para organização, que cumprem essa tarefa:

A banqueta fica um charme nas áreas externas e quando não usada, pode ser dobrada e guardada de maneira muito compacta

A colmeia multiuso otimiza o espaço deixando o acesso às peças muito mais prático

Outro item coringa muito útil, em todos os cômodos da casa, são os cestos organizadores

Quando o assunto é o closet, itens organizadores podem ser a grande solução

Organizador para calçados

Quando o assunto é o closet, itens organizadores podem ser a grande solução para evitar que roupas e sapatos acabem ficando bagunçados no dia a dia. Os Organizadores para Calçados são capazes de duplicar o espaço de armazenamento no armário, pois possibilitam que um par seja colocado embaixo e outro em cima, aproveitando melhor a altura do local e preservando a qualidade dos calçados. Disponíveis em 2 tamanhos (para 1 par e 2 pares) e duas cores (Cristal e Castor), os organizadores são práticos, resistentes e agregam também no design. Para quem conta com sapateiras abertas no closet, utilizar esse modelo cria um visual harmônico agradável para o ambiente, além de trazer neutralidade por conta das cores versáteis e que conseguem até mesmo dar mais destaque para a cor dos próprios calçados.

Organizador multiuso

Os organizadores multiuso da linha Utti são ideais para ambientes como a cozinha para guardar alimentos em armários, gavetas ou geladeira, afinal, ter a comida organizada traz diversos benefícios não só para o visual da casa, mas também para a saúde. Disponíveis nos modelos com e sem cabo, eles podem ser encontrados no formato estreito, ideal para embalagens mais altas e finas, e nos modelos com duas ou três divisórias, que possibilitam o armazenamento de embalagens de diversos tipos e tamanhos, sem deixar aquele aspecto bagunçado. Obtendo os organizadores em diferentes formatos, é possível aproximar ao máximo todos os espaços, solucionando um problema bem comum que é a sobra de algumas lacunas dentro dos armários ou geladeiras, restringindo a organização completa. E além de ficar um charme em qualquer cozinha, é resistente e facilita a visualização no dia a dia por conta da transparência.

Organizador aramado

No caso de armários pequenos com poucas divisórias e prateleiras, os Organizadores Aramados podem ser uma excelente escolha, pois oferecem eficiência na hora de arrumar a mesa e de guardar a louça, além de trazer um toque elegante para o ambiente. Os diversos modelos da Ordene são muito práticos, dispensam o uso de ferramentas e dão um basta naquela pilha infinita de pratos, copos, taças e xícaras que se formam nos armários. Além das opções moldadas para cantos e as retangulares, uma ótima opção é apostar nos modelos suspensos, que são encaixados nas portas e prateleiras, aproveitando aquele espaço que seria perdido por conta da altura. Eles ainda possuem pontas com acabamento emborrachado para não arranhar os móveis, nem escorregar.

Sacos para lavar roupas

Os sacos para Lavar Roupas Premium são ideais para quem busca maior praticidade nas tarefas domésticas em 2022. Para evitar que roupas novas ganhem um aspecto de roupa velha conforme as lavagens do dia a dia, investir nesse utensílio pode ser uma ótima alternativa. Disponível nos tamanhos P, M, G e específico para sutiãs, os sacos premium da linha Log são diferenciados por serem desenvolvidos com malha reforçada, que traz um toque suave nas roupas, e em material de alta performance. Assim com suas tramas reforçadas e proteção extra, garantem uma alta durabilidade do produto. Eles permitem que o sabão e a água fluam facilmente através da malha ao mesmo tempo em que organiza e protege até as roupas mais delicadas de pelos e bolinhas, mantendo-as sempre com aspecto de peças novas mesmo conforme as lavagens.

Cestos Multiuso Linha Log

Outro item coringa muito útil, em todos os cômodos da casa, são os cestos organizadores. Esse modelo é ideal par manter acessórios de diversos tipos e até mesmo alimentos ou produtos de limpeza sempre organizados de forma muito prática. São higiênicos, não possuem tampa e devido ao design moderno, podem compor um visual divertido até mesmo em ambientes como a lavanderia.

Colmeia Flexível Linha My Closet

As colmeias já são tradicionais quando o assunto é organização e merecem o investimento, pois além de serem super versáteis dentro do armário, são clássicas escolhas de quem está começando a investir nos organizadores, pois de forma muito rápida já conseguem mudar completamente o ambiente. Disponíveis nos tamanhos P, M e G, com divisórias horizontais, os novos modelos da Ordene acompanham um QR Code com gabarito de dobras para auxiliar em um melhor aproveitamento dos produtos. Por conta da transparência e da flexibilidade desse novo modelo feito em PVC com paredes estruturadas e costura reforçada, o produto consegue se tornar ainda mais versátil no closet atendendo a inúmeras necessidades e tornando a visualização ainda mais rápida no dia a dia, é só selecionar o tamanho ideal, com 10 (tamanhos P e G) ou 6 (tamanho M) divisórias.

Banqueta Linha Vig

Seja casa ou apartamento, todo mundo precisa de banquetas para auxiliar nas tarefas domésticas ou alcançar lugares mais altos dentro de casa. No caso da Banqueta Dobrável da Ordene, além dessas funções ela também fica um charme nas áreas externas e quando não usada, pode ser dobrada e guardada de maneira muito compacta. Ela é antiderrapante, fácil de pendurar e carregar, suporta até 200kg, possui alça para transporte e pode ser encontrada nos tamanhos P e G.

Organizador Hana

Pensando principalmente nos acessórios femininos, organizadores de qualidade e capazes de agregar no visual do quarto ou até mesmo do banheiro são essenciais para unir o útil ao agradável. As Caixas Altas Multiuso da linha Hana são ideais para guardar produtos mais volumosos do dia a dia, como os elétricos. Elas estão disponíveis nos tamanhos P (2,8L), M (8,5L) e G (18L), e são capazes de manter organizados até mesmo esses utensílios que normalmente são grandes causadores da bagunça por conta dos fios. Já para acessórios setorizados e sempre à vista, a Mini Caixinha Multiuso é a escolha certeira, pois consegue armazenar diversas unidades do mesmo item como maquiagens, presilhas ou prendedores de cabelo. Outro diferencial da linha Hana são as tampas ventiláveis, que preserva a qualidade dos produtos armazenados ali.