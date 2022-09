Combate ao estresse

Um dos sintomas mais relatados pelas pessoas durante a pandemia foi o aumento do estresse - Foto: Ulrike Mai -_Pixabay

Mesmo após dois anos no convívio com a pandemia da Covid-19, as sequelas deixadas pela doença ainda permanecem, principalmente quando se trata sobre saúde mental. Em março de 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um estudo que indica que o impacto do coronavírus fez aumentar em mais de 25% o número de casos de depressão e ansiedade no período de 2020.

Perante este panorama, um dos sintomas mais relatados pelas pessoas durante a pandemia foi o aumento do estresse: seja devido à sobrecarga do dia a dia, pelo período de incertezas e isolamento social ou até mesmo em decorrência a contaminação do vírus. Diante destes fatores, mais do que conscientizar a sociedade sobre os cuidados com a saúde mental, a psicóloga, psicoterapeuta e psicanalista Beatriz Breves, especialista na Ciência do Sentir, compartilha algumas dicas práticas para suavizar a tensão da rotina e diminuir o estresse. Confira:

Parar e respirar

A maioria das pessoas possui uma rotina corrida. O estresse pode se acumular a partir das interações, dos relacionamentos familiares e dos problemas no trabalho. Para desligar-se desses desgastes e conectar-se consigo mesmo, é importante separar alguns minutos do dia para desestressar, simplesmente não pensar em nada, focar na realização de exercícios de respiração (mindfulness), ler um livro ou admirar a natureza. Este é um momento para cuidar da própria saúde mental e dos sentimentos.

Ficar offline

Todos são expostos diariamente a um turbilhão de informações. Esse excesso sobrecarrega a cabeça e cria uma sensação de mal-estar. Sendo assim, uma das formas de relaxar é se desconectar das redes de comunicação, tanto do celular, do computador quanto da televisão. Os estímulos constantes das telas podem causar exaustão mental e colaborar para o aumento do estresse. Por isso, é válido ter esse período off durante o dia, nem que seja por uma hora.

Atividades em grupo

Tão fundamental quanto os momentos as sós, passeios e conversas com familiares e amigos são necessários para aliviar o estresse. Uma chamada de vídeo, uma troca de mensagens, jogar boliche ou viajar no final de semana proporcionam momentos de descontração e fortalecem os laços entre a pessoas envolvidas.

Procurar ajuda

Nem sempre as técnicas para desestressar vão funcionar, afinal, cada pessoa é de um jeito e sente as coisas de uma forma. Fazer terapia é um modo eficiente para lidar e diminuir o estresse. Um profissional conseguirá ajudar a pessoa a entender seus hábitos, hobbies e reações diante as situações as quais convive, bem como olhar as emoções por outra perspectiva e assimilar as diferentes formas de se expressar. Além disso, a terapia poderá trabalhar nos motivos que levam ao estresse e cooperar para uma melhor qualidade de vida.