Com o inverno, a pele pode sofrer com os dias mais frios, causando rachaduras, ressecamento

A pele, que é o maior órgão do corpo humano, necessita de cuidados diários, não só para manter a boa aparência, mas também, sua saúde. E com a chegada do inverno, alguns cuidados específicos também devem ser tomados, já que, nesta época do ano, o ar mais frio e seco retira a umidade da pele, fazendo com que ela resseque e descame.

Segundo dr. Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da ADA TINA (marca italiana de clinical skincare), sem os cuidados adequados podem surgir dolorosas rachaduras e irritações, como a piora de quadros de eczema e psoríase. “Pessoas com pele sensível e que já possuem problemas como psoríase, podem sofrer com surtos da doença agravados pelo ressecamento”, explica.

“Esses cuidados são essenciais para manter a pele bonita e saudável, além de proteger a barreira cutânea contra microrganismos e substâncias irritantes, que podem causar infecções e reações alérgicas. Uma pele bem hidratada irá garantir um inverno sem desconfortos, como coceira e rachaduras, mantendo a elasticidade e a saúde da pele com boa aparência e mais bem-estar”, finaliza o farmacêutico.

Para manter a pele bem cuidada e hidratada, evitando os desconfortos mais comuns nesta época do ano, o farmacêutico separou algumas dicas essenciais para a saúde da pele nos dias mais frios:

Evitar banhos quentes e longos: água muito quente, principalmente em banhos mais demorados, pode retirar a oleosidade natural da pele e, desta forma, contribuir com o ressecamento causado durante o inverno. Por isso, dê preferência para água morna e banhos mais curtos;

Hidratação intensiva: durante os dias mais frios, manter a pele bem hidratada é essencial, muitas vezes, sendo necessária a reaplicação de hidratantes várias vezes ao longo do dia. Neste caso, cremes e loções mais espessos podem trazer melhores resultados;

Uso diário do protetor solar: mesmo em dias nublados ou sem exposição à luz solar, é de extrema importância fazer uso do protetor solar, já que os raios UV, além da luz azul e invisível, nos atingem em boa parte do dia e da noite, dentro ou fora de casa.

Proteção labial: o ressecamento dos lábios durante o inverno também costuma ser mais intenso e, por isso, aplicar um bálsamo labial com frequência irá evitar rachaduras;

Umidificador de ar: pode parecer algo simples, mas os umidificadores de ar contribuem bastante para manter o ar da casa mais úmido e, desta forma, reduzem as chances de ressecamento da pele;

Limpeza de pele: dê preferência para produtos sem fragrância e que não ressequem a pele.

Alimentação balanceada: manter uma dieta rica em nutrientes e vitaminas (como A, C, D e E), além de ácidos graxos essenciais (como óleos vegetais, nozes, azeite, entre outros) ajuda a manter a pele saudável. Além disso, beber bastante água e consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, também contribui para manter não só a pele bem hidratada, mas também o corpo todo;

Produtos mais suaves e calmantes: cremes, loções, protetores solares sem fragrância e com alto poder de hidratação são os mais indicados. Para fazer esfoliação de pele, dê preferência para as opções mais leves e que irão somente remover as células mortas, sem agredir a pele. E para as peles mais sensíveis ou com problemas como rosácea e psoríase, é indicado o uso de produtos com vitamina B12.

Tratamentos específicos: alguns tratamentos não são indicados para serem feitos durante o inverno. Já, para outros, esta é a melhor época. Então para quem está pensando em iniciar algum tratamento, o ideal é conversar com um especialista. Pessoas com problemas como psoríase ou peles mais sensíveis, podem ter indicações específicas para os tratamentos mais adequados neste período.