Clima seco e altas temperaturas: saiba com evitar os danos causados à saúde da pele

As queimadas e o tempo seco, comuns em várias regiões durante períodos de estiagem, podem ter impactos significativos para a saúde. Esses fatores combinam a poluição gerada pela fumaça e a falta de umidade do ar, criando um ambiente prejudicial para o corpo, especialmente para o seu maior órgão: a pele.

A fumaça das queimadas contém partículas finas, gases tóxicos e agentes químicos que, em contato com a pele, podem desencadear irritações, alergias e processos inflamatórios. Neste caso, o ressecamento acentuado do ar impacta na hidratação natural da pele, deixando-a mais propensa às descamações, favorecendo o envelhecimento e o surgimento de rugas. Além disso, o clima seco também pode acentuar condições pré-existentes, a exemplo das dermatites, asma e rinites.

A pele é uma das primeiras a sofrer com a desidratação. Em climas secos, a situação tende a se acentuar. O consumo de líquidos ajuda a manter a hidratação da pele de dentro para fora. O primeiro ponto é hidratação oral, bastante água. Em torno de 2 a 3 litros por dia, além de chás e outros líquidos, principalmente os chás naturais com propriedades antioxidantes, que proporcionam a nutrição.

É preciso intensifica os cuidados com a pele em dias de temperaturas elevadas e clima seco. Banhos muito quentes costumam prejudicar a pele, especialmente quando o ar está com baixa umidade, pois a água em alta temperatura remove a camada natural de proteção da pele, deixando-a mais sensível ao ressecamento.

Nestes casos, é recomendável tomar banho com água morna ou fria e evitar muito tempo embaixo do chuveiro. Costumo indicar um banho por dia, se for mais de um, indico sabonete somente nas axilas, região genital, mãos e pés. A médica ainda chama atenção especial para os cuidados com as crianças por causa da hipersensibilidade da pele.

No caso dos sabonetes é indicado o uso dos mais cremosos e evitar realizar esfoliações. “A pele leva em torno 15 a 20 dias para se renovar (toda a estratificação que ela tem), então, se a pessoa esfolia a pele diariamente, com vários banhos e ainda usa bucha todos os dias, a pele não dá conta de se renovar e obter toda a estratificação que ela tem e isso vai causar irritações e dermatites”, revela a especialista.

Outra dica importante é em relação ao uso das toalhas. É preciso evitar o atrito excessivo da pele, então o recomendável é secar o corpo com uma toalha macia e apenas encostar no corpo para secar.

A baixa umidade do ar contribui para a perda acelerada de água através da pele. Nessa situação, os hidratantes desempenham um papel fundamental ao criar uma barreira protetora que ajuda a reter a umidade e restaurar a hidratação natural.

O uso de hidratantes faciais e corporais, mesmo em peles oleosas é recomendado. Alguns ativos são mais interessantes, principalmente os que vão promover nutrição, tais como produtos à base de ceramidas, óleos de origem vegetal (óleo de macadâmia, de semente e uva e de amêndoas, que contribuem para umidificação e emoliência para a pele)”.

Além disso, são indicados ativos como manteiga de karité, quem tem o poder alto de hidratação, e, no caso dos hidratantes, preferencialmente, os que apresentam uma consistência bem cremosa. Também são indicados os sabonetes em óleo, (sabonetes específicos que não removem a barreira de proteção da pele), sem causar irritação.

No corpo, os danos causados pelo clima seco podem ser visíveis em áreas como cotovelos, rosto, joelhos e mãos e o uso diário desses produtos pode manter a pele macia, hidratada e protegida.

Em dias de clima seco, o uso do protetor solar torna-se ainda mais crucial para a saúde. Embora muitas pessoas associem a necessidade de proteção solar a dias ensolarados e quentes, os raios ultravioletas (UV) continuam prejudiciais mesmo em períodos de baixa umidade. Nessa condição, a pele já está mais fragilizada devido à perda de água e a menor produção de óleos naturais, tornando-se ainda mais vulnerável aos danos causados pela exposição solar.

A tendência em tomar sol no tempo seco é queimar com mais facilidade e gerar mais manchas. Até mesmo uma evolução para o câncer de pele, porque a barreira de pele está diminuída e com isso facilita o dano à célula.

Sobre a Dra. Silvana Osorio – Médica dermatologista, natural de Porto Alegre (RS). Mudou-se para o Rio de Janeiro em 2006, onde se especializou em dermatologia. Especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Possui mais de 20 anos de carreira e reside há 8 anos na cidade de Goiânia. Proprietária da clínica boutique Casa Glow Up. https://www.instagram.com/drasilvanaosorio/