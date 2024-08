Cirurgia Plástica não é tratamento para emagrecimento; entenda

A cirurgia plástica é uma especialidade médica que tem como objetivo ajustar algo indesejado na aparência física do paciente, por meio de intervenções estéticas. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que a cirurgia plástica é uma solução para emagrecimento. Mas isso não é verdade. A cirurgia plástica não é um tratamento para emagrecimento e pode até mesmo ser perigosa se considerada como tal.

A obesidade é uma condição médica que pode afetar a saúde de maneira significativa e deve ser tratada com mudanças no estilo de vida, como uma dieta saudável e exercícios físicos regulares. A cirurgia bariátrica, por exemplo, é uma opção para pessoas com obesidade mórbida, quando outras medidas não surtem efeito. Mas a cirurgia plástica não é uma opção para emagrecimento e não deve ser considerada como tal.

O cirurgião plástico da Clínica Libria, Dr. Hugo Sabath, explica que a cirurgia plástica pode ser realizada após uma grande perda de peso, como uma forma de remover o excesso de pele e gordura que sobra após a perda de peso significativa. No entanto, a cirurgia não é um substituto para uma dieta saudável e exercícios físicos regulares. A perda de peso deve ser alcançada por meio de hábitos saudáveis e a cirurgia plástica deve ser vista como um complemento, não como uma solução para emagrecimento.

“Além disso, a cirurgia plástica envolve riscos e pode ter complicações, como qualquer procedimento cirúrgico. A decisão de se submeter a uma cirurgia plástica deve ser tomada após uma avaliação cuidadosa do médico, levando em consideração os riscos e benefícios do procedimento em questão”, destaca.

Outro fator importante é que a cirurgia plástica não é uma solução permanente para a perda de peso. Se o paciente não mantiver hábitos saudáveis após a cirurgia, o peso pode ser recuperado e os resultados da cirurgia plástica podem ser perdidos, além de aumentar o risco de complicações.

“É importante destacar que a cirurgia plástica pode ser benéfica para a autoestima e qualidade de vida do paciente, mas deve ser vista como uma opção complementar a um estilo de vida saudável, não como uma solução para emagrecimento. Para aqueles que buscam perder peso, é importante buscar o aconselhamento de um profissional de saúde e adotar hábitos saudáveis que possam ser mantidos a longo prazo”, finaliza o cirurgião.