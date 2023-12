Cinco tipos de brinquedos para evitar neste Natal

Jogos e brinquedos em 3D usados por muito tempo provocam cansaço na visão das crianças - Foto: Adobe Stock

O Natal está chegando e as famílias já começam a pensar nos presentes das crianças, que já estão de férias e ávidas por brincadeiras novas. No entanto, é preciso tomar cuidado com os brinquedos escolhidos, para que eles não coloquem em risco a saúde ocular dos pequenos. De acordo com o oftalmologista Fabio Pimenta, da oftalmopediatria do H.Olhos, em São Paulo, os acidentes com brinquedos representam de 10% a 20% dos casos de trauma nos olhos, em acidentes que acontecem dentro de casa.

Em caso de acidentes, o médico explica que todo trauma tem de ser visto de imediato por um oftalmologista. Os pais podem lavar com água corrente, sem apertar o olho, sem fazer força de abrir, apenas lavar para tirar qualquer resíduo, e levar direto para o pronto atendimento.

Se tiver um machucado, só o oftalmologista vai conseguir identificar e indicar o tratamento correto.

Atenção na hora de escolher os brinquedos

Nem sempre eles são inofensivos. Veja aqueles que colocam a saúde ocular em risco se não forem usados corretamente

Brinquedos que lançam projéteis, como os que imitam arcos, flechas e armas de fogo

Se esses objetos batem no olho aberto, o acidente pode gerar desepitelização, que é a perda da camada superficial da córnea, ou mesmo causar laceração e perfurar o olho, quando o projetil é mais pontiagudo ou quando o trauma é muito intenso. “Esses traumas podem levar a lesões graves, dependendo do mecanismo. Um trauma muito forte, pode causar uma laceração à superfície do globo ocular, da córnea e, dependendo do trauma, causar lesões à retina”, alerta o Fabio.

Óculos de brinquedo

Os óculos de brinquedo normalmente não têm proteção UVA e UVB. Segundo o médico, estes óculos escuros diminuem a incidência da luminosidade, o que faz com que a pupila abra. Porém, como eles não bloqueiam os raios nocivos, que são invisíveis e vão atravessar essa lente que não tem proteção, a luminosidade pode machucar as células muito delicadas da retina.

Brinquedos com laser

A radiação emitida pelo laser pode causar lesões em diferentes partes dos olhos. Se as crianças fixarem a visão diretamente nos raios de laser por alguns segundos podem acontecer lesões de superfície, como edemas de córnea. Em casos mais intensos, pode levar a alguma opacidade ou até lesar as células delicadas da retina, que absorvem a radiação e a longo prazo podem causar problemas mais sérios à visão.

Jogos 3D

Em relação aos jogos e brinquedos em 3D, a orientação é que não se faça uso por muito tempo, porque provocam cansaço na visão, podem gerar dor de cabeça ou ardor nos olhos. Os óculos de realidade virtual, por exemplo, são telas muito próximas aos olhos e existe um certo limite de aceite. O ideal é evitar o uso continuado e que, a cada 30 ou 40 minutos, se faça uma pausa e mude de atividade. “Procure estar em um ambiente onde seu olho mude de foco daquele próximo da realidade virtual a um distante, em ambiente externo, que pode ser um parque, uma varanda ou quintal. Isso vai fazer uma troca de fixação e vai melhorar as condições de uso e de conforto do dia a dia”, orienta o médico.

Maquiagens para crianças

Quando os produtos são hipoalergênicos, sem muita química, as chances de causar algum prejuízo são menores, mas ainda assim é melhor evitar em crianças muito pequenas que não têm ainda discernimento de como utilizar e retirar a maquiagem. É preciso ter cuidado também com pinceis que, se tocarem o olho, podem machucar. Muitas vezes a criança aperta ou passa maquiagem e deixa muito tempo, isso pode obstruir os poros de saída das glândulas e formar um terçol.