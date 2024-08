Bem-Estar Cinco dicas de cuidados com os cabelos no tempo seco

Segundo Michael Adaniya, cabelereiro do Santo Salone e care coaching da Kerástase no salão, cuidar dos cabelos durante o tempo seco é crucial para manter a saúde e a vitalidade dos fios. “A baixa umidade pode causar ressecamento e fragilidade, por isso é importante usar produtos que contenham ingredientes como Ureia H e Ácido Hialurônico, que ajudam a reter a hidratação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, uma rotina regular de cuidados, incluindo lavagem frequente com bons shampoos, condicionamento e nutrição capilar semanal, é essencial para combater os efeitos adversos do clima seco e garantir que os cabelos permaneçam macios, brilhantes e saudáveis”, revela.

Produtos recomendados para hidratar o cabelo em climas secos

Para manter os cabelos bem hidratados em climas secos, os produtos mais indicados são aqueles à base de Ureia H e Ácido Hialurônico. Esses ingredientes são conhecidos por sua capacidade de reter mais hidratação no cabelo, ajudando a combater o ressecamento e deixando os fios mais macios e brilhantes.

Rotina de cuidados específicos

Sim, existe uma rotina de cuidados específicos para proteger o cabelo no tempo seco. É fundamental lavar o cabelo com bons shampoos que contenham Ureia H e Ácido Hialurônico. Além disso, é importante condicionar e nutrir os fios semanalmente. A cada 15 dias, recomenda-se fazer uma boa nutrição capilar em um salão de beleza para garantir uma hidratação profunda e duradoura.

Lave o cabelo com mais frequência

Lavar o cabelo com mais frequência em ambientes secos é essencial para hidratar e nutrir os fios, neutralizando os sinais de ressecamento e melhorando a aparência geral do cabelo. A lavagem regular ajuda a remover as impurezas e permite que os produtos hidratantes penetrem melhor nos fios.

Use máscaras capilares

Quando escolher máscaras capilares para combater os efeitos do tempo seco, busque produtos que contenham Ureia H, Ácido Hialurônico, óleos nobres, Niacinamida e emolientes em geral. Esses ingredientes são eficazes na retenção de água nos fios e na manutenção da hidratação, deixando o cabelo mais saudável e resistente ao ressecamento.

Mantenha a rotina de cuidados

Manter uma rotina de cuidados adequada e utilizar os produtos certos são passos fundamentais para proteger os cabelos no tempo seco. Com atenção e os ingredientes corretos, é possível manter os fios hidratados, nutridos e com uma aparência saudável, mesmo nos climas mais áridos.