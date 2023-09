Cinco benefícios da erva-mate para a saúde física e mental

A erva-mate, cientificamente conhecida como “Ilex paraguariensis”, é uma planta nativa da América do Sul, especialmente popular no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Seja preparada em um chimarrão, tereré ou na forma de chá, a planta medicinal é conhecida não apenas por seu sabor distinto, mas também por seus diversos benefícios para a saúde, tanto física quanto mental.

Um dos principais benefícios da erva-mate é sua rica composição nutricional. Ela é rica em compostos antioxidantes e contém nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, incluindo vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B1, vitamina C e sais minerais como cálcio, ferro, fósforo e manganês. Ela também é considerada um estimulante, um bom diurético e um facilitador da digestão.

A Mate Guayrá, empresa que cultiva a erva-mate sombreada em sistemas agroflorestais, apresenta cinco benefícios que a bebida pode gerar no organismo. Confira abaixo.

Energia natural: a erva-mate é uma fonte poderosa de energia natural. Ela contém cafeína, que pode ajudar a aumentar o estado de alerta, melhorar a concentração e fornecer energia para enfrentar as tarefas do dia a dia. Por se tratar de um estímulo natural, ela pode ser uma boa substituta de bebidas energéticas artificiais, que muitas vezes estão cheias de açúcar e aditivos químicos.

Nutrição saudável: o consumo regular de erva-mate pode trazer diversos benefícios para a saúde. A planta é rica em nutrientes, incluindo vitaminas, minerais e antioxidantes. A presença desses compostos pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, mantendo o corpo resistente a doenças. Além disso, ela também contribui para a saúde cardiovascular, graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem ajudar na prevenção da doença cardíaca.



Bem-estar mental: o efeito positivo de beber erva-mate não é apenas físico, mas também emocional. Esta bebida oferece um momento de pausa na rotina, uma chance de refletir e se conectar com o momento presente. Pode ser uma oportunidade para relaxar e descansar a mente, auxiliando no controle do estresse e da ansiedade. A cultura em torno da erva-mate promove um senso de comunidade e pertencimento, fortalecendo as conexões sociais e melhorando o bem-estar emocional.



Promoção da cultura e tradição: a erva-mate está profundamente enraizada na cultura sul-americana e deve ser valorizada, preservando o sabor autêntico do mate, uma planta nativa da Mata Atlântica. Ao ingerir a bebida, é possível manter a conexão com uma tradição secular que tem sido passada de geração em geração.



Contribuição à sustentabilidade: a erva-mate, em especial a produzida pela Mate Guayrá, é cultivada por meio de práticas agroflorestais sustentáveis que promovem a preservação da biodiversidade e regeneram a natureza. O plantio é feito em harmonia com a Mata Atlântica nativa, com a empresa preservando 38 hectares de mata nativa em suas terras. Este é um exemplo notável de como as práticas de agricultura podem ser alinhadas com a preservação ambiental.

Onde encontrar?

A Mate Guayrá possui variações que têm como base erva-mate orgânica. A matéria-prima é proveniente da Mata Atlântica, nascida e criada em sistemas agroflorestais, e passa por processos artesanais que garantem um sabor único e suave. Esse produto em específico pode ser encontrado em três variedades:

Erva-mate para chimarrão que carrega um sabor familiar, daquela que se consumia com os avós, em um momento onde tudo era mais natural e nenhum ingrediente tinha nome impronunciável. O produto pode ser encontrado em moagem fina ou grossa, para atender o paladar de cada mateador.



Tereré por meio da Guayrá Pura Folha, uma erva-mate fácil de preparar, intensa e muito procurada. A moagem extra grossa permite tomar como tereré, assim como também saborear a bebida quente.



Chá-mate Tostado Guayrá é uma opção para bares e restaurantes que desejam oferecer o sabor da erva-mate da Mata Atlântica na forma de um chá gelado saboroso e saudável. A origem agroflorestal e a torra especial garantem um sabor adocicado e intenso, ao mesmo tempo que carregam toda a sua tradição.