Cinco atividades divertidas e cheias de significados para fazer com as crianças

As férias de janeiro estão acabando, mas crianças ainda estão com muita energia para gastar. Por conta da rotina familiar e, por conta do trabalho, nem sempre é fácil se fazer completamente presente na diversão dos filhos. Entretanto, vale a pena lembrar que este momento com mais tempo livre é propício para fortalecer os laços afetivos e criar boas memórias em família.

Muitas vezes, separar uma horinha para brincar com as crianças já faz muito bem para todos. Existem uma infinidade de passeios, atividades e programas culturais para serem feitos em família, mas o mais importante é estarem juntos.

Faça com seu filho uma sessão de leitura, isso ficará marcado para sempre em sua memória afetiva e em seu hábito de leitura – Foto: Adobe Stock

Neste momento diário dedicado às brincadeiras e afetos em grupo, aparatos tecnológicos como celulares, tablets e computadores nem sempre são bem-vindos. Então, para incentivar a criatividade de pais e filhos, o LIBERAL listou atividades divertidas e cheias de significados para criar memórias afetivas com potencial para serem passadas de geração em geração.

Noite do pijama

Um programa infantil que faz sucesso é a noite do pijama. Organize lanchinhos como pipoca e cachorro-quente, disponha almofadas e colchões no chão e deixe todo mundo invadir a sala ou varanda. Aí é só consultar os pequenos para entender quais são os filmes preferidos e dar o play.

Montar um álbum de fotos

Nos dias de hoje não é preciso muito esforço para registrar os momentos especiais. Existem câmeras em praticamente todos os celulares e adultos e crianças têm o dispositivo nas mãos. Com o costume de armazenar as fotos no computador ou mesmo no próprio telefone, colocá-las em álbum não é mais tão comum – uma atividade frequente em muitas famílias a não muito tempo atrás.

Então, que tal resgatar essa forma gostosa de relembrar momentos importantes e guardá-los com carinho? Com a ajuda das crianças vai ser ainda mais gostoso, podendo contar histórias, reviver lugares e sentimentos criando um momento familiar único de lembranças e recheado de amor.

Cozinhar com as crianças

A cozinha costuma ser um espaço da casa onde os pais preferem não ter a companhia das crianças, já que pode ser perigoso para elas. Claro, todo cuidado é pouco, mas acompanhado de um responsável pode ser superdivertido colocar a mão na massa! Fazer um bolo ou aquela receita de família é um momento de interação único, onde é possível ter conversas abertas, dar boas risadas, estreitar os laços, contar histórias da própria infância e criar boas e eternas lembranças.

Sessões de história e leituras

Uma das virtudes mais bonitas das crianças é a imaginação. Para nutrir essa veia criativa nelas, uma dica é contar histórias e realizar sessões de leitura. Que tal contar histórias antes de dormir, em uma tarde fria ou durante um piquenique no parque? Leia com entusiasmo, interpretando as falas, e converse sobre a historinha depois. Mantenha este costume mesmo após seu filho aprender a ler.

Acampamento

Quando pensamos em acampar é natural pensar nas trilhas, florestas, praias ou qualquer outro cenário da natureza ao ar livre, certo? Mas com criatividade é possível montar em casa o cenário perfeito para essa aventura! Com ajuda de alguns lençóis e muita animação a sala pode se tornar uma grande e perigosa floresta.

Se você tiver um quintal será ainda melhor! Deite no gramado com as crianças para observar as estrelas e a imensidão do céu. Junte a isso algumas comidinhas especiais, muitas almofadas e algumas brincadeiras e é certo que a família toda terá uma noite bem divertida e que ficará nas lembranças de todos.

Jogos educativos

Além da diversão, os jogos educativos têm papel fundamental no desenvolvimento da criança, sendo importantes para o estímulo motor, cognitivo e social, desenvolvendo o raciocínio, a memória e a atenção. Brinquedos de encaixe, tapetes de atividades, torre de blocos, brinquedos com sons de animais, jogos bilíngues e instrumentos musicais estão entre as opções para proporcionar momentos de aprendizado e diversão simultaneamente.