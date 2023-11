Chocolate branco x o tradicional

Tanto o chocolate branco quanto o preto derivam do cacau. A fruta nativa contém grãos que são fermentados, secos, torrados e, em seguida, transformados em uma pasta conhecida como licor de cacau. Essa mistura contém tanto a manteiga de cacau quanto os sólidos de cacau – dois principais ingredientes que entram na fabricação do chocolate.

A grande diferença entre o chocolate branco e seus equivalentes (preto e ao leite) é que o chocolate branco não tem sólidos de cacau. É feito a partir da manteiga de cacau, a qual é combinada com leite, açúcar e, frequentemente, baunilha, para produzir o doce que conhecemos e amamos. Isso dá ao chocolate branco sua cor pálida e seu sabor suave e adocicado.

A controvérsia sobre a autenticidade do chocolate branco como um verdadeiro chocolate gera dúvidas entre os consumidores dessa iguaria tão adorada pelos brasileiros. Para mergulhar nesse debate, é preciso primeiro entender o que constitui um chocolate branco.

Então, é justo classificar o chocolate branco como chocolate? Do ponto de vista técnico, pode ser um pouco complicado. Nos Estados Unidos, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) define o chocolate branco como um produto que contém pelo menos 20% de manteiga de cacau, 14% de sólidos de leite, e não mais que 55% de adoçantes nutritivos.

Larissa Ludwig, nutricionista e chocolatier da Cookoa Chocolates, explica que a ausência de sólidos de cacau é justamente a razão pela qual muitos puristas do chocolate argumentam que o chocolate branco não deveria ser chamado de chocolate. “A maior parte das pessoas defendem que o verdadeiro sabor do chocolate vem dos sólidos de cacau, e que sem eles, não é autêntico”, diz.

“Independentemente de onde você se situe nesse debate, uma coisa é certa: o chocolate branco é uma delícia culinária que conquistou seu lugar no coração dos amantes de doces em todo o mundo. Seu sabor leve e doce, junto com sua textura cremosa, faz dele uma escolha popular em diversos estabelecimentos, seja ele o protagonista ou um complemento para outros sabores”, pontua a chocolatier da Cookoa Chocolates.

Embora a terminologia possa ser discutível, a popularidade do chocolate branco é incontestável. E talvez, em vez de entrar no debate de ‘ser ou não ser’, devêssemos simplesmente apreciar o chocolate branco pelo prazer que ele proporciona – afinal, no final do dia, o sabor, procedência e valor nutricional são os critérios mais importantes.

Empresa brasileira possui linha de chocolate branco diferenciada

A Cookoa Chocolates, empresa brasileira que produz e comercializa chocolates inclusivos e com ingredientes 100% brasileiros, traz a versão do chocolate branco que pode ser saboreada sozinho ou em receitas inovadoras. O leite animal é substituído pelo leite vegetal da castanha de caju, tornando o chocolate branco uma delícia totalmente vegana e mais amigável ao meio ambiente. Este chocolate não convencional mantém a manteiga de cacau como ingrediente base, seguindo a tradição do chocolate branco. Entretanto, os demais componentes da fórmula original foram substituídos por alternativas mais nutritivas e naturais, mantendo a essência suave e adocicada que caracteriza o chocolate branco.

Um desses ingredientes é a mandioca desidratada. Esse insumo genuinamente brasileiro desempenha um papel crucial na estrutura do chocolate, assumindo a função que tradicionalmente seria desempenhada pela lactose e pelos emulsificantes. A vantagem desse ingrediente é que ele não causa desconfortos intestinais, como os provocados pela lactose, e não adiciona nada artificial à receita.

O leite de coco adiciona uma suavidade tropical ao chocolate, enquanto a baunilha natural intensifica o seu sabor. A Cookoa Chocolates adota o açúcar demerara para adocicar sua criação, mas com moderação: a quantidade é metade da utilizada nos chocolates convencionais. Isso permite que o sabor dos outros ingredientes brilhe, ao invés de ser ofuscado pela doçura excessiva. Essa decisão, além de proporcionar um perfil de sabor mais equilibrado, reflete o compromisso da Cookoa com a saúde dos consumidores.

Mas a inovação não para por aí. A Cookoa adicionou nibs de cacau à sua receita, criando um contraste textural que eleva a experiência sensorial de consumir o chocolate. Esses pequenos pedaços do cacau fino adicionam um toque crocante ao chocolate, proporcionando uma surpresa agradável em cada mordida.

