Chá verde: conheça os benefícios contra o envelhecimento precoce

Especialista comenta sobre estudos que apontam como o consumo diário do chá verde pode prevenir os efeitos do envelhecimento na pele

Envelhecer é inevitável e, mesmo com tantos tratamentos disponíveis hoje em dia para melhorar a saúde da pele, caso o corpo não esteja sendo bem cuidado de dentro para fora, os efeitos do envelhecimento precoce serão inevitáveis. O que muitos ainda não sabem, é que é alguns alimentos contribuem com o retardamento do envelhecimento e de uma maneira bem simples: como é o caso do chá verde.

“O chá verde é conhecido por seus inúmeros benefícios para a saúde e essa fama é real. Poderoso antioxidante, o chá verde possui potente ação contra os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce. Ou seja, ele é capaz de prevenir o surgimento de rugas e flacidez da pele”, explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico e professor especialista em cosmetologia.

Estudos atestam os benefícios do chá verde

E esses benefícios já foram comprovados cientificamente. Um estudo realizado na Witten University Institute for Experimental Dermatology, na Alemanha, investigou os efeitos do consumo de chá verde em relação à sensibilidade da pele, estrutura da pele, textura e microcirculação.

Com 60 mulheres voluntárias, entre 40 e 65 anos, que consumiram um litro de chá verde por 12 semanas consecutivas, foram obtidos os seguintes resultados:

Aumento da hidratação da pele: 9% mais na 6ª semana e 17% mais na 12ª semana;

Aumento da elasticidade biológica: 2,6% mais na 6ª semana e 3,9% mais na 12ª semana;

Redução de rugas: 1,9% menos na 6ª semana e 2,1% menos na 12ª semana;

Redução da descamação: 20% menos na 6ª semana e 25% menos na 12ª semana.

“Ainda vale ressaltar que esse estudo também mostrou que os polifenóis (ativo responsável pela ação antioxidante da folha) presentes no chá verde, possuem capacidade de proteger a pele contra os danos dos raios solares, como queimaduras, imunossupressão induzida por UV e fotoenvelhecimento”, ressalta o especialista.

Ainda segundo o farmacêutico, esses resultados mostraram que sim, é possível alcançar uma melhora considerável na pele. “Com apenas 3 xícaras de chá verde (aproximadamente 1 litro) por dia, conseguimos notar as diferenças e manter a pele mais jovem e iluminada”, diz.

Ainda vale ressaltar que as propriedades benéficas do chá verde, além de comprovadamente fazerem bem para a saúde da pele, o consumo desta bebida também é benéfico para a saúde do corpo como um todo. “Por ser um alimento funcional, o chá verde é rico em nutrientes que favorecem o funcionamento do organismo de uma forma geral. Entre os seus benefícios estão a prevenção de riscos cardiovasculares, prevenção de alguns tipos de câncer, contribuição com a perda de peso, controle da pressão arterial, melhora da saúde dental e do intestino, entre outros”, finaliza Dr. Maurizio.