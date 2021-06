Catapora exige cuidado redobrado no frio

Conhecida popularmente como catapora, a varicela registra um maior número de casos no período mais frio e chuvoso. Altamente contagiosa, a doença atinge principalmente crianças entre 1 e 10 anos. Entretanto, o problema também pode ocorrer entre os adultos.

Para evitar a contaminação, a recomendação é evitar ambientes fechados e aglomerações. Principalmente nos períodos mais frios, é comum manter portas e janelas fechadas, mesmo em locais com uma concentração maior de pessoas. Esse cenário, porém, facilita a transmissão de vírus.

A catapora é uma doença infecciosa, altamente contagiosa – Foto: Ministério da Saúde

Orientação

A transmissão do vírus ocorre pelo ar. Começa até 48h antes do aparecimento das primeiras lesões e só termina após a cicatrização de todas as bolhas que se formam no corpo.

Uma pessoa infectada, portanto, prolifera a doença através de espirros, tosse e gotículas de saliva. A incubação dura até 21 dias. Uma pessoa que teve contato com o vírus pode desenvolver a doença 15 dias depois.

Entre as crianças, os primeiros sintomas são as conhecidas lesões que aparecem na pele, como manchas e bolhas. Nos adultos, porém, é comum a febre surgir antes das lesões na pele.

Como forma de prevenção, é importante evitar permanecer em ambientes fechados com uma grande aglomeração de pessoas. Casos os sintomas apareçam, é muito importante consultar um médico para o diagnóstico correto.