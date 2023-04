Case de emagrecimento saudável após passar por gordofobia

Pâmela Camila Borges eliminou 43kg e Rodrigo Rodrigues eliminou 49kg - Foto: Divulgação

Não raros, ataques gordofóbicos limam a autoestima, geram ansiedade e tendem a impactar, ainda mais, na compulsão alimentar. Foi assim com Pâmela Camila Borges e Rodrigo Rodrigues, que após sofreram constrangimentos, até mesmo por parte da família, decidiram buscar uma vida mais saudável e com muita determinação, conseguiram eliminar, juntos, mais de 90 quilos.

Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), a obesidade no Brasil atinge 6,7 milhões de pessoas. Outra pesquisa, desta vez realizada pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso) e a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia (SBEM), aponta que 85,3% dos brasileiros considerados obesos já passaram por situações de gordofobia.

O casal Pâmela e Rodrigo estão neste percentual. Em atitudes muitas vezes veladas, como piadas entre amigos e familiares, lojas sem roupas plus size, transportes como ônibus e avião sem acento próprio, eles passaram por diversas situações que os constrangeram, mas que os fizeram ir em busca de bem-estar e mudança no estilo de vida.

“A decisão foi baseada na melhoria da nossa saúde. Já não estávamos conseguindo fazer coisas simples do dia a dia, como amarrar o sapato, mas não podemos negar que o preconceito também nos fez querer mudar. Não aguentávamos mais comentários maldosos e falta de empatia”, comenta Pâmela. “No nosso caso, ainda pegamos tudo de ruim e usamos para melhorar nossas vidas. Mas o que as pessoas precisam saber é que a gordofobia pode afetar a vida de quem sofre com sobre peso, a levando para um abismo ainda maior”, complementa.

O casal, moradores da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, passaram por diversas tentativas de emagrecimento, como academia, dieta da sopa e jejum intermitente, todas sem sucesso. “Nada trazia o resultado esperado e a gente desistia no meio do caminho. Juntando todo o preconceito, acabávamos descontando na comida para ficar bem”, conta Pâmela. Foi quando encontraram no processo de mudança de vida no 5S Emagrecimento Saudável, primeira metodologia multidisciplinar de emagrecimento sustentável do país, uma alternativa que foco no bem-estar. “Confiamos no 5S e a nossa experiência foi muito saudável, com ótimos resultados em seis meses de tratamento”, indica Rodrigo. Após seis meses com o 5S Emagrecimento Saudável, sentiram grandes mudanças em suas vidas e rotinas, que foram muito além dos números da balança. “É libertador poder ter os movimentos do corpo, conseguir cruzar as pernas, praticar esportes que gostamos e estarmos leves e livres para fazermos nossas coisas do dia a dia”, relata o paciente.

Hoje, depois da experiência, eles vivem novas vidas repletas de saúde e qualidade. “Está sendo uma fase maravilhosa de nossas vidas, estamos saudáveis, felizes e com muita disposição para tudo. Além disso, ganhamos autoestima e muito orgulho de nós mesmos”, conta. Pâmela Camila revela que hoje procura ser ainda mais empática e gosta de incentivar as pessoas que desejam se cuidar e emagrecer, servindo de exemplo para quem também deseja transformar a sua vida, cuidando do corpo como um todo, desde a mente, até o físico.

