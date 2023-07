Casa perfumada: aromaterapia ganha adeptos ao despertar memórias afetivas

Os aromas são capazes de nos transportar no tempo e provocar emoções - Foto: Divulgação Envato

O olfato tem o poder de despertar sensações únicas e evocar lembranças afetivas, permitindo reviver momentos especiais. Quem nunca entrou em um ambiente e sentiu um perfume carregado de histórias, lembrando-se da casa da avó, da comida da mãe ou de uma viagem? Os aromas são capazes de nos transportar no tempo e provocar emoções.

A aromaterapia vem sendo adotada dentro das casas como uma opção para proporcionar bem-estar. A experiência sensorial de entrar em uma casa perfumada não apenas transmite sensação de aconchego, mas também tem o poder de definir o estilo de quem reside no local.

“Ao entrar em uma casa e sentir os aromas específicos dela, conseguimos até fazer uma leitura da personalidade de quem vive ali. Por isso, a aromaterapia, aliada à decoração, está ganhando cada vez mais espaço. Hoje, o perfume do lar possui variadas roupagens: incensos, óleos essenciais, velas, difusores de ambientes, cada vez mais exclusivos e sofisticados”, explica a arquiteta do Grupo A.Yoshii em Campinas, Lorena Santos.

Além de proporcionar um ambiente perfumado, os aromas também ajudam a tornar os espaços da casa mais saudáveis, priorizando o bem-estar e conforto dos moradores. Quando sentimos os aromas, ativamos o sistema límbico, que está diretamente ligado às emoções, ao humor, ao comportamento e à memória.

Além dos conhecidos difusores elétricos, existem outros acessórios que podem ajudar a deixar a casa perfumada e bem decorada.

Velas e kit de acessórios

“Vedetes” na decoração, as velas compõem os ambientes de forma única, pois além de exalarem perfume a luz da chama traz uma sensação de aconchego e bem-estar. Com diferentes formatos, estilos, cores e tamanhos, elas podem ser colocadas em vidros, latas estilizadas, candelabros e castiçais, proporcionando requinte à decoração.

“As velas dão um tom de sofisticação, unindo vários elementos em uma experiência imersiva completa. Podem ser dispostas em uma mesa, por exemplo, ajudando a iluminar o ambiente e criando um efeito único, tornando-o mais intimista. E também têm a função de reduzir ou neutralizar odores, sendo excelentes opções para a cozinha e o banheiro”, explica.

Além das velas, outros acessórios como acendedores, apagadores (pinça), abafadores e cortadores de pavio também podem trazer elegância e deixar o ambiente mais exclusivo. “Para os amantes de velas esse kit é essencial”.

Home spray

Outra dica valiosa para deixar a casa perfumada é utilizar um spray exclusivo para roupas de cama, almofadas, cortinas e tapeçarias. “Para criar um ambiente agradável e com perfume único e duradouro, é indispensável o uso de um spray específico para tecidos. Diversas marcas renomadas no mercado criaram soluções únicas que não estragam nem mancham os tecidos, proporcionando um perfume mais duradouro ao ambiente”, ressalta Lorena. Existem também sprays com designs modernos que ajudam a decorar o ambiente.

Arranjos secos aromatizados

A utilização de folhas, flores, frutas, ervas, cascas e especiarias é uma excelente opção para combinar bom gosto estético com aromaterapia. “É possível criar sachês, vidros, caixas, buquês com arranjos únicos e perfumados. As plantas secas costumam trazer sofisticação aos ambientes e, quando utilizadas com frutas e especiarias, por exemplo, podem deixar o ambiente com um perfume especial”.

Além de compor o ambiente com elegância, esses arranjos são aromatizantes naturais e trazem diversos benefícios para a saúde e o bem-estar. “Uma ideia é fazer arranjos menores utilizando especiarias como cardamomo, canela, cravo, anis-estrelado. A dica aqui é utilizar gotas de óleo essencial para aumentar a intensidade do perfume que você deseja”, sugere.

Aromas e suas sensações