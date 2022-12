Carboidrato: principais benefícios e cuidados para a saúde

Importante para o pleno funcionamento das atividades do organismo, o carboidrato é um grande aliado para a manutenção de uma alimentação saudável. Por outro lado, também existem os riscos, o chamado carboidrato ruim, que pode ser prejudicial quando consumido em excesso. Isabela Xavier, nutricionista e coordenadora de Nutrição da Mombora, indústria de alimentos com ingredientes 100% naturais e nativos do bioma brasileiro, explica essa diferença e como manter o carboidrato em uma rotina de alimentação saudável e balanceada.

“Sabemos dos grandes benefícios do carboidrato para o organismo como fonte de energia, que nos garante disposição e contribui para a manutenção de uma boa saúde, sendo as melhores opções sempre as de origem natural”, destaca Isabela.

Já o chamado carboidrato ruim, são os que estão concentrados em alimentos processados e industrializados. “Também conhecidos como carboidratos refinados, são categorizados como prejudiciais por serem processados pela indústria e pobres em vitaminas e minerais, além de serem processados de forma muito mais rápida ocasionando picos de glicose”, completa a nutricionista.

Encontrados em doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados, esses carboidratos contribuem para o ganho de peso quando parte da rotina alimentar por não apresentarem bons níveis de saciedade, densidade nutritiva, estarem quase sempre associados a outros ingredientes pouco saudáveis e serem convertidos em gordura no organismo quando consumidos em excesso.

“Quando classificamos o carboidrato como vilão para uma boa alimentação, é desta categoria que estamos falando. Mas é importante ressaltar que o equilíbrio é fundamental para uma boa qualidade de vida e restrições em excesso também podem ser prejudiciais para a saúde como um todo”, completa a especialista.

Como aliado de uma boa alimentação os carboidratos bons ou complexos, podem ser encontrados em alimentos ricos em fibras como feijões e outras leguminosas, aveia, pão integral e muitos outros além de frutas no geral. Seu diferencial está na contribuição para a sensação de saciedade, serem de fonte natural minimamente processada e dessa forma não causarem altos picos de glicemia.