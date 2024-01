Cansaço, fraqueza e tontura podem indicar deficiência de vitamina B12

Se você anda sentindo cansaço excessivo, fraqueza persistente e tontura, fique atento: de acordo com o médico pós graduado em endocrinologia, Rodrigo Neves, esses sintomas podem ser indicativos de deficiência de vitamina B12. Esse é um problema que afeta não apenas vegetarianos e veganos como é comumente associado, mas também pessoas que consomem carne e laticínios.

A deficiência de B12 é muito mais comum do que a maioria dos profissionais de saúde e o público em geral percebem. De acordo com dados do Tufts University Framingham Offspring Study, 40% das pessoas com idades entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa – onde muitas pessoas já experimentam sintomas neurológicos.

Segundo Rodrigo, a vitamina B12 desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso, “A quantidade necessária para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5mcg a 20mcg por dia). Mas claro que essa quantidade de manutenção é bem menor que a dose de correção da deficiência. A falta dessa vitamina pode levar a problemas sérios de saúde, e os sintomas podem se manifestar de maneira gradual”, esclarece o profissional.

Entre os sintomas mais comuns da deficiência da vitamina B12 estão a fadiga constante, fraqueza muscular, tontura, falhas na memória, pequenas fissuras nos cantos da boca, alteração do funcionamento do intestino, e até mesmo formigamento nas extremidades. Neves alerta que se você identificar esses sinais, é importante buscar orientação médica para realizar exames específicos que confirmarão ou descartarão a deficiência.

A B12 é uma vitamina produzida por bactérias que vivem no solo orgânico e no intestino de animais. Como as plantas não precisam dessa vitamina para se desenvolverem, então elas não absorvem a B12. Rodrigo explica que a deficiência ocorre em vegetarianos e não vegetarianos, diferente do que as pessoas costumam pensar,

“O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal como carnes, ovos e leite. Muitas vezes pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos. A criação de animais de abate em locais fechados também impede que os animais comam direto do solo, diminuindo a quantidade de B12 na corrente sanguínea e nos tecidos. Por isso, hoje os animais consomem suplementos para equilibrar essa deficiçencia”, acrescenta o especialista.

O profissional ressalta que muitos dos alimentos vegetais que tem a fama de conter B12, como algas, cogumelos e leveduras, têm na verdade uma forma análoga. Porém essa forma não funciona de maneira significativa em humanos.

Suplementação

Quando o nível de vitamina B12 está abaixo de 350 pg/mL, há sinais de deficiência. O ideal é que esse nível fique acima de 490 pg/mL. Confira essas taxas a cada seis meses, especialmente se for vegetariano ou usar medicações de forma regular. “Muitos consumidores assíduos de carne precisam suplementar. Mas se você é vegetariano ou vegano, é essencial suplementar. As opções mais comuns de suplementação são em cápsulas, sublingual ou injeção”, finaliza Rodrigo.

A suplementação de vitamina B12 é uma maneira eficaz de corrigir essa carência. No entanto, é crucial destacar que a automedicação não é apropriada. Cada pessoa tem necessidades individuais, e o excesso de B12 pode resultar em efeitos colaterais indesejados.

A melhor abordagem é consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e uma prescrição adequada de suplementação, caso necessário.