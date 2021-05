Câncer de ovário necessita de diagnóstico precoce

Silencioso, o câncer de ovário exige atenção para o diagnóstico precoce. Isso porque identificar o problema na fase inicial é importante para o tratamento eficaz. Com o objetivo de conscientizar a população, o dia mundial de combate à doença ocorre em 8 de maio.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 6.650 novos casos foram registrados no Brasil somente em 2020. Segunda neoplasia ginecológica com maior incidência no País, a doença muitas vezes é diagnosticada apenas em um estágio mais avançado, o que dificulta o tratamento.

Orientação

O câncer de ovário exige muita atenção, pois apresenta sintomas semelhantes a outros problemas de saúde. Assim como os tumores de mama, tem como fatores de risco a síndrome dos ovários policísticos e a infertilidade, além do histórico familiar.

Por conta da dificuldade para diagnosticar na fase inicia, a mulher precisa ficar atenta a alguns sinais, como: dor e aumento no volume abdominal, azia, incômodo e sangramento na região pélvica, entre outros sinais.

Para combater o problema, a informação faz toda a diferença. O primeiro passo é consultar regularmente um ginecologista. Além da realização dos exames necessários, é importante questionar o médico sobre determinados problemas, como: infertilidade, anticoncepcional, reposição hormonal, ovários policísticos, entre outras dúvidas. As informações vão auxiliar o profissional na investigação do caso.

Como o excesso de peso também é um dos fatores de risco, mantenha um estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada. Praticar atividade física regularmente também auxilia nesta missão.